Καταγγελία κατά του Αλ Φαγέντ από την κόρη του Πολ Γκασκόιν

Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Θύμα αποπλάνησης και σεξουαλικής επίθεσης από τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ κατήγγειλε ότι έπεσε η Μπιάνκα Γκασκόιν, γνωστό μοντέλο στη Βρετανία και κόρη του παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή Πολ Γκασκόιν.

Μιλώντας στο Sky News η 37χρονη σήμερα Γκασκόιν λέει πως ο Αιγύπτιος μεγιστάνας της είχε επιτεθεί όταν εκείνη εργαζόταν τον καιρό που ήταν έφηβη στα Harrods.

Πλέον είναι πάνω από 80 οι γυναίκες που έχουν προβεί σε καταγγελία είτε δημοσίως είτε επισήμως στην αστυνομία για επίθεση ή και βιασμό σε βάρος τους από τον Αλ Φαγέντ την περίοδο που ήταν ιδιοκτήτης του πολυτελούς πολυκαταστήματος του Λονδίνου.

Τη Δευτέρα η νυν διοίκηση των Harrods γνωστοποίησε ότι πάνω από 250 άτομα είναι σε διαπραγμάτευση για τη λήψη αποζημιώσεων λόγω καταγγελιών τους για σεξουαλικές επιθέσεις από τον Αλ Φαγέντ.

Η Μπιάνκα Γκασκόιν άρχισε να εργάζεται στο πολυκατάστημα όταν ήταν 16 ετών και όπως κατήγγειλε ο τότε ιδιοκτήτης την άγγιζε με βία και την υποχρέωνε να τον φιλάει κατά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις τους.

Περιγράφει δε πώς ένα βράδυ της επιτέθηκε στο διαμέρισμά του στην Park Lane, το οποίο της είχε προσφέρει για δική της χρήση για ένα βράδυ.

Πηγή: skai.gr

