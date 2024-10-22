Λεωφορείο με Ισραηλινούς προσκυνητές εισήλθε στη διάρκεια της νύχτας στον ιερό χώρο του τάφου του Ιησού, στη Ναμπλούς, χωρίς συντονισμό, αναφέρει το Times of Israel.

Στρατιωτικές δυνάμεις έφτασαν επί τόπου για να τους απομακρύνουν.

Σύμφωνα με τις IDF, το περιστατικό διερευνάται με την εμπλοκή και της αστυνομίας.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν Παλαιστίνιους αστυνομικούς στο σημείο να σπρώχνουν και να κλωτσούν κάποιους από τους Ισραηλινούς.

למה כול כך כואב לפלסטינים בשכם לראות יהודים נכנסים לתפלל בקבר יוסף אם היה בנינו דו קיום אמיתי ,הם דוקא מזמן היו הופכים את המקום לאתר של מזמונים וכסף כמו באומן בחיי כמה שינאה יש לערבים. pic.twitter.com/YFJwZHn3fN — yehudit (@yehudit93285265) October 22, 2024

Πηγή: skai.gr

