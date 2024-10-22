Λογαριασμός
Ισραηλινοί πιστοί μπήκαν νύχτα στη Ναμπλούς για να προσκηνύσουν στον τάφο του Ιωσήφ - Εκδιώχτηκαν από τους Παλαιστίνιους

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Παλαιστίνιους αστυνομικούς να σπρώχνουν και να κλωτσούν κάποιους από τους Ισραηλινούς.

Ναμπλούς

Λεωφορείο με Ισραηλινούς προσκυνητές εισήλθε στη διάρκεια της νύχτας στον ιερό χώρο του τάφου του Ιησού, στη Ναμπλούς, χωρίς συντονισμό, αναφέρει το Times of Israel.

Στρατιωτικές δυνάμεις έφτασαν επί τόπου για να τους απομακρύνουν.

Σύμφωνα με τις IDF, το περιστατικό διερευνάται με την εμπλοκή και της αστυνομίας.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν Παλαιστίνιους αστυνομικούς στο σημείο να σπρώχνουν και να κλωτσούν κάποιους από τους Ισραηλινούς.

