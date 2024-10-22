Βηρυτός: Η στιγμή που η Χεζμπολάχ διακόπτει συνέντευξη Τύπου λόγω της απειλής των IDF - Βίντεο

Βίντεο με τη στιγμή που ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Μοχαμάντ Αφίφ αναγκάζεται να διακόψει τη συνέντευξη Τύπου λόγω της εντολής εκκένωσης των IDF για εκκένωση δόθηκε στη δημοσιότητας.



Ο διευθυντής επικοινωνίας Χεζμπολάχ, αναγκάστηκε να διακόψει τη συνέντευξη Τύπου στη Νταχίγια, νότιο προάστιο της Βηρυτού, αφότου ο εκπρόσωπος των IDF εξέδωσε εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους της περιοχής.



Ο Αφίφ μαγνητοσκοπείται τη στιγμή που ολοκληρώνει βιαστικά την ομιλία του και σηκώνεται για να φύγει, ενώ οι βοηθοί του αφαιρούν τα μικρόφωνα. Καθώς φεύγει, ακούγεται να λέει «δεν μας τρομάζει ο βομβαρδισμός, ούτε οι απειλές. Η θέλησή μας είναι σταθερή και η αποφασιστικότητά μας ισχυρή».

Ο εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ, Μοχάμαντ Αφίφ, δήλωσε ότι η σιιτική οργάνωση αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την επίθεση με drone στο σπίτι του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νατανιάχου, το πρωί του Σαββάτου. «Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη στόχευση της βίλας του εγκληματία Νετανιάχου στην Καισάρεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σίδερο για σίδερο, αίμα για αίμα, φωτιά για φωτιά» προειδοποίησε ο Μοχάμαντ Αφίφ.

Ο εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις όσο συνεχίζονται οι μάχες, και ότι θεωρεί το Ισραήλ υπεύθυνο για την κατάσταση των μαχητών της οργάνωσης που είχαν συλληφθεί.

Όσο για το χτύπημα στην τράπεζα Al-Qard Al-Hassan, είπε ότι η τράπεζα δεν χρηματοδοτεί τις αγορές όπλων και έχει κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να πληρώσει τους πελάτες της.

