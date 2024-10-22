Μπαχτσελί: Να ανακοινώσει ο Οτσαλάν τη διάλυση του PKK με αντάλλαγμα την απελευθέρωσή του

Ο εθνικιστής σύμμαχος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δήλωσε την Τρίτη ότι ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, θα μπορούσε να λάβει τον λόγο στο τουρκικό κοινοβούλιο και να ανακοινώσει τη διάλυση της οργάνωσής του, με αντάλλαγμα την πιθανότητα να απελευθερωθεί.

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), προέβη σε αυτή την αιφνιδιαστική πρόταση στους βουλευτές του MHP σε κοινοβουλευτική ομιλία μετά από εικασίες των μέσων ενημέρωσης τις τελευταίες εβδομάδες για νέες προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης που ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια.

"Εάν αρθεί η απομόνωση του ηγέτη της τρομοκρατίας, αφήστε τον να έρθει να μιλήσει", είπε ο Μπαχτσελί. «Αφήστε τον να φωνάξει ότι η τρομοκρατία τελείωσε τελείως και ότι η οργάνωση διαλύθηκε».

Μάλιστα, ανέφερε ότι εάν ο Οτσαλάν το έκανε, θα πρέπει να του δοθεί το «δικαίωμα στην ελπίδα», υπονοώντας ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να αφεθεί ελεύθερος.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ακόμη κατανοήσει αυτό το κάλεσμά μου», συνέχισε ο πρόεδρος του ακροδεξιού ΜΗΡ, και διατύπωσε την πρότασή του «για την εξάλειψη της τρομοκρατίας στον Αιώνα της Τουρκίας», όπως είπε, ως εξής: «Αν αρθεί η απομόνωση του αρχηγού της τρομοκρατίας, ας έρθει να μιλήσει στη συνεδρίαση της ομάδας (σ.σ. του φιλοκουρδικού) Κόμματος Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM) στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ας διακηρύξει ότι η τρομοκρατία έχει τελειώσει εντελώς και η οργάνωση έχει διαλυθεί. Αν δείξει αυτή την βούληση, ας ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για νομική ρύθμιση προκειμένου να ασκήσει το "δικαίωμα στην ελπίδα"».

Ο όρος «δικαίωμα στην ελπίδα» στην νομολογία των τουρκικών δικαστηρίων αναφέρεται στη δυνατότητα πρόωρης αποφυλάκισης υπό περιοριστικούς όρους των κρατουμένων, που έχουν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης, εφόσον έχουν επιδείξει καλή συμπεριφορά και έχουν εκτίσει ορισμένο μέρος της ποινής τους. Η υπό όρους αποφυλάκιση αποσκοπεί στην επανένταξη του κρατουμένου στην κοινωνία και στην εξασφάλιση ότι η ποινή έχει αναμορφωτική λειτουργία.

Ο Αμπντουλάχ Οτζαλάν κρατείται από το 1999, υπό συνθήκες απομόνωσης, στο νησί Ιμραλί της Προποντίδας, εκτίοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η πρώτη κίνηση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που ερμηνεύτηκε ως πρωτοβουλία για επίλυση του Κουρδικού Ζητήματος, σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου όταν κατά την τελετή έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου στην Εθνοσυνέλευση αντήλλαξε χειραψία με την ηγεσία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, το οποίο ακόμη και σήμερα κατηγορεί ότι στηρίζει την τρομοκρατία και είναι πολιτικό παρακλάδι του ΡΚΚ.

Σε μία πρώτη αντίδραση στην τοποθέτηση του Μπαχτσελί, ο πρόεδρος Ερντογάν, μιλώντας σε στελέχη του κόμματός του ΑΚΡ, ανέφερε μεν ότι «δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτούς που έχουν πρόβλημα με τον εθνικό μας ύμνο και αυτούς που υπονομεύουν τη δημοκρατία μας», υπονοώντας τους φιλοκουρδικούς κύκλους, «είτε πρόκειται για εραστές της τρομοκρατίας μεταμφιεσμένους σε δικηγορικούς συλλόγους, δικηγόρους ή δημοσιογράφους». Ωστόσο, παρέχοντας έμμεση στήριξη στη δήλωση Μπαχτσελί, προσέθεσε: «Περιμένουμε από όλους να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει θέση για την τρομοκρατία στο μέλλον της Τουρκίας. Θέλουμε αυτό το ιστορικό παράθυρο που ανοίγει να μη πέσει θύμα υπολογισμών. Θέλουμε να οικοδομήσουμε μαζί μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

Κατ' αρχήν στήριξη στην πρόταση Μπαχτσελί παρείχε ο πρόεδρος του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ. «Αν σταματήσει η αιματοχυσία στην Τουρκία, αν δεν υπάρξουν άλλα δάκρυα από τα μάτια των μητέρων, αν έλθει ειρήνη στη χώρα, εκτιμούμε όσα λέγονται σε αυτό το πλαίσιο. Θα υποστηρίξουμε πλήρως το τέλος της τρομοκρατίας».

Από την πλευρά του φιλοκουρδικού DEM, στο οποίο απευθύνεται άλλωστε η πρόταση Μπαχτσελί, η συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού κόμματος Τουλάι Χατιμογουλαρί δήλωσε ότι «αν πρόκειται να γίνει μια αρχή, η πρέπει να γίνει άρση της απομόνωσης (του Οτζαλάν) αμέσως. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την πρωτοβουλία για μια έντιμη ειρήνη». Σημείωσε ακόμη ότι «συνομιλητής για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και την Τουρκία είναι ο κύριος Αμπντουλάχ Οτζαλάν, ο οποίος βρίσκεται υπό βαριά απομόνωση στο Ιμραλί».

Πηγή: skai.gr

