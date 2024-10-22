Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο σπίτι του Νετανιάχου

Ο εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ, Μοχάμαντ Αφίφ, δήλωσε σήμερα ότι η σιιτική οργάνωση αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την επίθεση με drone στο σπίτι του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νατανιάχου, το πρωί του Σαββάτου. «Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη στόχευση της βίλας του εγκληματία Νετανιάχου στην Καισάρεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σίδερο για σίδερο, αίμα για αίμα, φωτιά για φωτιά» προειδοποίησε ο Μοχάμαντ Αφίφ.

Η κατοικία του Νετανιάχου στην Καισάρεια

Ο εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις όσο συνεχίζονται οι μάχες, και ότι θεωρεί το Ισραήλ υπεύθυνο για την κατάσταση των μαχητών της οργάνωσης που είχαν συλληφθεί.

«Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη στόχευση του σπιτιού του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου», είπε ο Μοχάμαντ Αφίφ, επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης της μαχητικής ομάδας, σε συνέντευξη Τύπου στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Όσο για το χτύπημα στην τράπεζα Al-Qard Al-Hassan, είπε ότι η τράπεζα δεν χρηματοδοτεί τις αγορές όπλων και έχει κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να πληρώσει τους πελάτες της.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον βομβαρδισμό του ιδρύματος Al-Qard Al-Hassan. Η πρόθεση είναι να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ του λιβανικού λαού. Η Χεζμπολάχ δεν λαμβάνει τους μισθούς της ούτε χρηματοδοτεί τον οπλισμό της από αυτό το ίδρυμα. Το Ίδρυμα έχει προετοιμαστεί για αυτήν την ημέρα, και θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών» σημείωσε.

«Δεν θα αργήσουμε να έχουμε αιχμαλώτους, και θα διαπραγματευτούμε για αυτούς».



«Ο εχθρός έχει υποστεί σημαντικές απώλειες σε προσωπικό και άρματα μάχης, ιδιαίτερα στις περιοχές Al-Qawzah, τη Ramia και το Al-Taybeh (…) Συνεχίζουμε να βομβαρδίζουμε τις δυνάμεις και τις στρατιωτικές τους βάσεις, ενώ εκείνοι απαντούν στοχοποιώντας αμάχους».

Μοχάμαντ Αφίφ



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συνένοχοι στην επίθεση κατά του Λιβάνου και την παρατείνουν. Η άφιξη του απεσταλμένου της (Άντονι Μπλίνκεν) δεν αλλάζει τη στάση μας. Η Αμερική είναι η μητέρα της τρομοκρατίας» υποστήριξε.



«Τα σπίτια μας δεν είναι απλές κατασκευές από πέτρα και λάσπη. αντιπροσωπεύουν την ασφάλεια, το πνεύμα και την αξιοπρέπειά μας. Ο Νότος είναι συνώνυμος της ζωής και δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον Νότο. Αναμφίβολα θα επικρατήσουμε» διεμήνυσε ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ.

