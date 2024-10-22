Λογαριασμός
Λίβανος: Επίκειται νέο χτύπημα από το Ισραήλ - Εντολές εκκένωσης για τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού

«Για τη δική σας ασφάλεια  απομακρυνθείτε αμέσως από δύο κτίρια και εκείνα που τα περιβάλλουν τουλάχιστον 500 μέτρα»

Βηρυτός: Επίκειται νέο χτύπημα από το Ισραήλ - Εντολές εκκένωσης

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στους κατοίκους εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού καθώς ο στρατός ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή. 

«Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια και των οικογενειών σας, πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως από αυτά τα κτίρια και εκείνα που τα περιβάλλουν και να απομακρυνθείτε τουλάχιστον 500 μέτρα», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ με ανάρτηση στο X.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από έναν χάρτη που δείχνει δύο συγκεκριμένα κτίρια που θα γίνουν στόχος.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λίβανος Βηρυτός Ισραήλ
