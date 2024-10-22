Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ ευχαρίστησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έγκριση ενός σχεδίου να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για ένα δάνειο στην Ουκρανία ύψους έως 35 δισ. ευρώ.

«Η κρίσιμη συνεισφορά από την ΕΕ είναι μέρος ενός δανείου 50 δισ. δολαρίων της G7... Θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας απέναντι στον βάναυσο πλήρους κλίμακας πόλεμο της Ρωσίας», ανέφερε ο Ουκρανός πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.