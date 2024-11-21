Viral βίντεο με την νέα υπουργό Παιδείας του Τραμπ να παίζει… Κατς

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες βίντεο από παλιότερες εκπομπές Pro Wrestling, (επαγγελματική πάλη), όταν η νέα υπουργός Παιδείας του Τραμπ, Λίντα ΜακΜάχον (Linda McMahon) ανέβαινε στο ρινγκ και έπαιζε (ψεύτικο) ξύλο με τους «Γίγαντες του Κατς», ως πρόεδρος του WWE (World Wrestling Entertainment), της διάσημης εταιρεία ψυχαγωγίας η οποία διοργανώνει σόου επαγγελματικής πάλης.

Ladies and gentlemen, the new Secretary of Education…



Oh, and she’s one of the normal ones compared to the other Trump cabinet picks 🤦‍♂️pic.twitter.com/z24Lj0wjXr November 20, 2024

Για την ακρίβεια, ο σύζυγός της, μεγιστάνας της πάλης Vince McMahon, ίδρυσε το WWE και οι δυο τους ήταν επικεφαλής της εταιρίας για δεκαετίες, πριν παραιτηθούν τον Ιανουάριο μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Το ζεύγος ΜακΜάχον είναι φίλοι του Τραμπ για περισσότερα από 20 χρόνια και είναι από τους πιο μεγάλους υποστηρικτές και δωρητές του.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ – σε άλλη μία αμφιλεγόμενη απόφαση - ανακοίνωσε την Τρίτη το βράδυ ότι επέλεξε το πρώην στέλεχος της πάλης για να ηγηθεί του Υπουργείου Παιδείας, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων ακόμα και ανάμεσα στους κόλπους των Ρεπουμπλικάνων.

Only in U.S. politics — here’s Knox County Mayor Glenn Jacobs, aka Kane, delivering a Tombstone Piledriver to Donald Trump’s pick for U.S. Secretary of Education, Linda McMahon on WWE.



America is back! 🇺🇸 pic.twitter.com/OdmfM9jxYG — News is Dead (@newsisdead) November 20, 2024

Η ΜακΜάχον δεν έχει καμία εμπειρία ως εκπαιδευτικός, αν και ο Τραμπ στη δήλωσή του ανέφερε την περίοδο που υπηρετούσε στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Κονέκτικατ από το 2009 έως το 2010 — καθώς και την περίοδο που ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου για το Πανεπιστήμιο Ιερής Καρδιάς του Κονέκτικατ.

Μάλιστα, η ίδια σύμφωνα με τον Τραμπ είναι ιδανική για υπουργός Παιδείας καθώς έχει «βαθιά κατανόηση τόσο της εκπαίδευσης όσο και των επιχειρήσεων».

