Viral βίντεο με την νέα υπουργό Παιδείας του Τραμπ να παίζει… Κατς

Ο Τραμπ επέλεξε το πρώην στέλεχος της πάλης για να ηγηθεί του Υπουργείου Παιδείας, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων ακόμα και ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες βίντεο από παλιότερες εκπομπές Pro Wrestling, (επαγγελματική πάλη), όταν η νέα υπουργός Παιδείας του Τραμπ, Λίντα ΜακΜάχον (Linda McMahon) ανέβαινε στο ρινγκ και έπαιζε (ψεύτικο) ξύλο με τους «Γίγαντες του Κατς», ως πρόεδρος του WWE (World Wrestling Entertainment), της διάσημης εταιρεία ψυχαγωγίας η οποία διοργανώνει σόου επαγγελματικής πάλης. 

Για την ακρίβεια, ο σύζυγός της, μεγιστάνας της πάλης Vince McMahon, ίδρυσε το WWE και οι δυο τους ήταν επικεφαλής της εταιρίας για δεκαετίες, πριν παραιτηθούν τον Ιανουάριο μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Το ζεύγος ΜακΜάχον είναι φίλοι του Τραμπ για περισσότερα από 20 χρόνια και είναι από τους πιο μεγάλους υποστηρικτές και δωρητές του.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ – σε άλλη μία αμφιλεγόμενη απόφαση - ανακοίνωσε την Τρίτη το βράδυ ότι επέλεξε το πρώην στέλεχος της πάλης για να ηγηθεί του Υπουργείου Παιδείας, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων ακόμα και ανάμεσα στους κόλπους των Ρεπουμπλικάνων. 

Η ΜακΜάχον δεν έχει καμία εμπειρία ως εκπαιδευτικός, αν και ο Τραμπ στη δήλωσή του ανέφερε την περίοδο που υπηρετούσε στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Κονέκτικατ από το 2009 έως το 2010 — καθώς και την περίοδο που ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου για το Πανεπιστήμιο Ιερής Καρδιάς του Κονέκτικατ. 

Μάλιστα, η ίδια σύμφωνα με τον Τραμπ είναι ιδανική για υπουργός Παιδείας καθώς έχει «βαθιά κατανόηση τόσο της εκπαίδευσης όσο και των επιχειρήσεων».

