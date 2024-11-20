Ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε χθες Τρίτη την πρώην επικεφαλής της αμερικάνικης ομοσπονδίας κατς (WWE), τη Λίντα ΜακΜάον, επόμενη υπουργό Παιδείας, αρμόδια για τη διαχείριση θεσμού που ο εκλεγμένος πρόεδρος εννοεί να συρρικνώσει -αν δεν τον καταργήσει- ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να αναδιαμορφωθεί προς το συντηρητικότερο, με φόντο τον βαθύ διχασμό μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών στις ΗΠΑ για το ζήτημα.

«Ως υπουργός Παιδείας, η Λίντα θα δώσει μάχη ακατάπαυστα» για να εγγυηθεί περισσότερη «ελευθερία» ως προς την εκπαίδευση στις πολιτείες για να «δώσει στους γονείς τα μέσα για να παίρνουν τις καλύτερες αποφάσεις όσον αφορά την εκπαίδευση για την οικογένειά τους», ανέφερε ο κ. Τραμπ σε ανακοίνωσή του.

Η ΜακΜάον, που φερόταν επίσης να ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που ίσως αναλάμβαναν το υπουργείο Εμπορίου, είχε ηγηθεί της υπηρεσίας για τις μικρές επιχειρήσεις στην πρώτη θητεία του κ. Τραμπ (2017-2021) κι ήταν ανάμεσα στους κυριότερους δωρητές και τους πρώτους υποστηρικτές του μεγιστάνα των ακινήτων ήδη από την πρώτη του διεκδίκηση της προεδρίας, πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

Ανέλαβε επικεφαλής της «ανεξάρτητης» ομάδας συγκέντρωσης κεφαλαίων America First Action και είναι επίσης πρόεδρος του America First Policy Institute, κέντρου μελετών φίλα προσκείμενου στον κ. Τραμπ.

Νωρίτερα χθες, ο εκλεγμένος πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ονομάσει τον Χάουαρντ Λάτνικ, συμπρόεδρο της προεκλογικής του εκστρατείας και πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Cantor Fitzgerald, εταιρείας διαχείρισης περιουσίας και επενδύσεων, υπουργό Εμπορίου της κυβέρνησής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.