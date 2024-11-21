Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν στην αίθουσα του τουρκικού κοινοβουλίου όταν ξέσπασε καυγάς μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών Αλί Αλίκαγια με βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Οι εικόνες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα είναι απίστευτες. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο υπουργός προσπάθησε να απομακρύνει τις κάμερες για να μην παίρνουν εικόνα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Ο Αλίκαγια ενώ πηγαίνει στην επιτροπή για τον προϋπολογισμό του κοινοβουλίου βρίσκεται αντιμέτωπος με βουλευτές της αντιπολίτευσης που διαμαρτύρονται για την απομάκρυνση δημάρχων που αντικαταστάθηκαν από διορισμένους της κυβέρνησης Ερντογάν.

Δείτε τις απίστευτες εικόνες:

Ο υπουργός δεν φαίνεται διατεθειμένος να ακούσει τη διαμαρτυρία τους και τους σπρώχνει για να μπει στην αίθουσα με αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα και να αρχίσει ο έντονη λογομαχία που συνοδεύτηκε και με ξυλοδαρμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.