Γυναίκα από την Καλιφόρνια δήλωσε στην αστυνομία ότι ο Πιτ Χέγκσεθ, τον οποίο έχει επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ για το υπουργείο Άμυνας, την εμπόδισε σωματικά να φύγει από δωμάτιο ξενοδοχείου, της πήρε το τηλέφωνο και στη συνέχεια της επιτέθηκε σεξουαλικά, παρόλο που θυμόταν να λέει συχνά «όχι», σύμφωνα με το CNN που επικαλείται έκθεση της αστυνομίας.

Η 22 σελίδων έκθεση, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του εισαγγελέα της Μοντερέι της Καλιφόρνιας το βράδυ της Τετάρτης εκθέτει τις αντικρουόμενες αφηγήσεις για το τι συνέβη με νέες λεπτομέρειες - συμπεριλαμβανομένων αντικρουόμενων περιγραφών για το πόσο μεθυσμένοι ήταν ο Χέγκσεθ και η γυναίκα, καθώς και περιγραφές των βίντεο παρακολούθησης που κατέγραψαν ορισμένες από τις κινήσεις τους εκείνο το βράδυ.

Ο Χέγκσεθ είπε στην αστυνομία ότι η συνάντησή τους ήταν συναινετική και ότι είχε επανειλημμένα βεβαιωθεί ότι η γυναίκα «αισθανόταν άνετα με αυτό που συνέβαινε μεταξύ των δύο τους».

Επτά χρόνια μετά την υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση, τα ερωτήματα σχετικά με το τι συνέβη εκείνο το βράδυ θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υποψηφιότητα του Χέγκσεθ για το υπουργείο Άμυνας και φαίνεται πιθανό να βρεθούν στο επίκεντρο της επικείμενης ακρόασης για την επιβεβαίωσή του.

Στον Χέγκσεθ δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Ο δικηγόρος του παραδέχθηκε ότι ο Χέγκσεθ συνήψε αργότερα συμφωνία διακανονισμού με τον κατήγορό του, η οποία περιελάμβανε αδιευκρίνιστη χρηματική πληρωμή και συμφωνία εμπιστευτικότητας. Αν και ο Χέγκσεθ επέμεινε ότι η συνάντηση ήταν συναινετική, ο δικηγόρος είπε ότι φοβόταν ότι η γυναίκα ήταν έτοιμη να προβεί σε έναν ισχυρισμό εναντίον του κατά τη διάρκεια του κινήματος #MeToo που θα μπορούσε να του κοστίσει τη δουλειά του ως παρουσιαστή του Fox News.

«Αυτή η έκθεση της αστυνομίας επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα από την αρχή, ότι το περιστατικό διερευνήθηκε πλήρως και η αστυνομία διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί ήταν ψευδείς, γι' αυτό και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες», δήλωσε ο Timothy Parlatore, δικηγόρος του Χέγκσεθ, στο CNN το βράδυ της Τετάρτης - αν και η έκθεση δεν αναφέρει ότι η αστυνομία διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί ήταν ψευδείς.

Η γυναίκα που κατηγόρησε τον Χέγκσεθ για επίθεση ξέσπασε σε κλάματα όταν ρωτήθηκε για το θέμα από δημοσιογράφους του CNN την περασμένη εβδομάδα και αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της αστυνομίας, η φερόμενη επίθεση έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 8ης Οκτωβρίου 2017, αφού ο Χέγκσεθ μίλησε σε συνέδριο της Ομοσπονδίας Ρεπουμπλικανών Γυναικών της Καλιφόρνιας στο Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa το προηγούμενο βράδυ.

Η έκθεση, η οποία προσδιορίζει την κατήγορο ως «Jane Doe», συνοψίζει τις συνεντεύξεις της αστυνομίας με την Doe, τον Χέγκσεθ, τους συμμετέχοντες στο συνέδριο και έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου και περιλαμβάνει περιγραφές βίντεο από το ξενοδοχείο που εξέτασε η αστυνομία.

Τόσο ο Doe όσο και ο Χέγκσεθ, καθώς και αρκετοί παρευρισκόμενοι που ανακρίθηκαν από την αστυνομία, είπαν στις αρχές ότι οι δύο τους πήγαν με μια ομάδα στο μπαρ του ξενοδοχείου, το Knuckles, μετά την ομιλία και σε ένα πάρτι σε μια σουίτα του ξενοδοχείου.

Εκεί, μια συμμετέχουσα στο συνέδριο είπε στην αστυνομία ότι ο Χέγκσεθ την άγγιξε στο γόνατο και την κάλεσε να έρθει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Η παρευρισκόμενη είπε ότι αρνήθηκε την πρόσκληση και «κέρδισε την προσοχή» της Doe η οποία παρενέβη - ελπίζοντας ότι η «παρουσία της Doe θα απέτρεπε την προσπάθεια του Χέγκσεθ να κάνει σεξ» μαζί της. Η εν λόγω παρευρισκόμενη έφυγε αργότερα από το μπαρ και δήλωσε ότι η Doe δεν φαινόταν μεθυσμένη.

Μια άλλη παρευρισκόμενη στο συνέδριο είπε στην αστυνομία ότι είδε την Doe και μια άλλη γυναίκα να φλερτάρουν με τον Χέγκσεθ στο μπαρ. Εκείνη τη στιγμή, η Doe «δεν φαινόταν να είναι μεθυσμένη σε σημείο που να μην είναι σε θέση να φροντίσει για την ασφάλειά της», δήλωσε.

Η Doe είπε στους αστυνομικούς ότι πίστευε ότι ο Χέγκσεθ συμπεριφερόταν ανάρμοστα στις άλλες γυναίκες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, σύμφωνα με την έκθεση. Η ίδια είπε αργότερα σε μια νοσοκόμα του νοσοκομείου ότι «δεν ήταν σίγουρη, αλλά πιστεύει ότι κάτι μπορεί να της έριξαν στο ποτό, καθώς δεν θυμάται τα περισσότερα από τα γεγονότα της νύχτας» και η νοσοκόμα το μετέφερε στην αστυνομία, σύμφωνα με την έκθεση. Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι η Doe είπε ότι είχε πιει «πολύ περισσότερο από το κανονικό» εκείνη την ημέρα.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν το βίντεο παρακολούθησης από το ξενοδοχείο που έδειχναν την Doe και τον Χέγκσεθ «να περπατούν μαζί», να βγαίνουν από το μπαρ και να κατευθύνονται προς την πισίνα του ξενοδοχείου, με την Doe να χαμογελάει.

Η Doe είπε στην αστυνομία ότι θυμάται να βγαίνει από το μπαρ και να διαφωνεί με τον Χέγκσεθ στην πισίνα, όπου οι δυο τους διαφωνούσαν για τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες στο συνέδριο και ο Χέγκσεθ της είπε ότι ήταν «καλό παιδί». Η αστυνομία πήρε επίσης συνέντευξη από έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε παράπονα επισκεπτών για τον καυγά. Ο έείπε στον υπάλληλο «ότι είχε ελευθερία λόγου», πριν αυτός και η Doe φύγουν, ανέφερε ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος είπε ότι ο Χέγκσεθ φαινόταν να είναι έντονα μεθυσμένος, ενώ η Doe δεν ήταν, τονίζεται στην έκθεση.

Η Doe είπε στην αστυνομία ότι η επόμενη ανάμνησή της μετά τον καυγά ήταν ότι βρισκόταν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με τον Χέγκσεθ. Είπε στους αστυνομικούς ότι ο Χέγκσεθ «της πήρε το τηλέφωνο από τα χέρια». Στη συνέχεια, είπε, «προσπάθησε να φύγει από το δωμάτιο, αλλά ο Χέγκσεθ μπλόκαρε την πόρτα με το σώμα του». Είπε ότι «θυμόταν να λέει συχνά “όχι», αλλά δεν θυμόταν πολλά άλλα, σύμφωνα με την έκθεση.

Στη συνέχεια, είπε, θυμάται τον Χέγκσεθ πάνω της σε ένα κρεβάτι ή έναν καναπέ. Αργότερα είπε στη νοσοκόμα του νοσοκομείου ότι «δεν μπορούσε να θυμηθεί αν υπήρξε ή όχι σεξουαλική επαφή, αλλά πιστεύει ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση εκείνη τη στιγμή», είπε η νοσοκόμα στην αστυνομία.

Ο Χέγκσεθ, αντίθετα, δήλωσε στην αστυνομία ότι η συνάντηση με την Doe ήταν συναινετική. Είπε ότι ήταν «ζαλισμένος» εκείνο το βράδυ αφού είχε πιει μπύρα και θυμόταν ότι επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του με την Doe.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι η Doe «κάθισε στο δωμάτιο και δεν έφυγε» και ότι του φάνηκε «περίεργο» που έμεινε στο δωμάτιό του, σύμφωνα με την έκθεση.

Καθώς η νύχτα εξελισσόταν, ο Χέγκσεθ είπε ότι βεβαιώθηκε ότι η Doe ήταν «άνετη με αυτό που συνέβαινε μεταξύ των δύο τους» και ότι υπήρχε «“πάντα” συζήτηση και “πάντα” συναινετική επαφή». Οι δυο τους είχαν σεξουαλική επαφή, παραδέχτηκε.

Αφού έκαναν σεξ, είπε ο Χέγκσεθ, είχε μια «πολύ ξεκάθαρη συζήτηση» με την Doe, η οποία του είπε ότι θα έλεγε στον σύζυγό της ότι «αποκοιμήθηκε σε έναν καναπέ στο δωμάτιο κάποιου άλλου». Ο Χέγκσεθ είπε στην αστυνομία ότι η Doe έδειξε «πρώιμα σημάδια μεταμέλειας», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

