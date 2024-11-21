Το ποσοστό του κόσμου που κατακλύζεται από συγκρούσεις έχει αυξηθεί κατά 65% τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με μια νέα έκθεση, μέγεθος σχεδόν διπλάσιο από το μέγεθος της Ινδίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian.

Η Ουκρανία, η Μιανμάρ, η Μέση Ανατολή και ένας «διάδρομος σύγκρουσης» γύρω από την περιοχή Σαχέλ της Αφρικής έχουν δει πολέμους και αναταραχές να εξαπλώνονται και να εντείνονται από το 2021, σύμφωνα με τον τελευταίο Δείκτη Έντασης Συγκρούσεων (CII) , που δημοσιεύεται από τους αναλυτές κινδύνου Verisk Maplecroft.

Ενώ επικράτησε ηρεμία στα επίπεδα των συγκρούσεων παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη τάση βίας για τουλάχιστον μια δεκαετία, ενώ πολλές μακροχρόνιες κρίσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Ο Hugo Brennan, διευθυντής έρευνας στη Verisk Maplecroft, είπε ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις είχαν εκτεταμένες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, την οικονομική ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αλυσίδες εφοδιασμού να διαταράσσονται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τις εξαγωγές σιτηρών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική και τις επιθέσεις από αντάρτες Χούθι από την Υεμένη στη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το ισοδύναμο των 6,15 τετραγωνικών χιλιομέτρων πλήττεται από συγκρούσεις μεταξύ ή εντός κρατών, που σημαίνει ότι το 4,6% της γης του πλανήτη πλήττεται τώρα από συγκρούσεις σε σύγκριση με το 2,8% το 2021, με τον αριθμό των θανάτων σε συγκρούσεις να αυξάνονται κατά 29%. Συνολικά, 27 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ισημερινού, της Κολομβίας, της Ινδίας, της Ινδονησίας και της Ταϊλάνδης, έχουν βιώσει σημαντική αύξηση του κινδύνου σύμφωνα με το CII από το 2021.

Η έκθεση εντόπισε έναν «διάδρομο σύγκρουσης» που καλύπτει το Σαχέλ και το Κέρας της Αφρικής, από το Μάλι έως τη Σομαλία, όπου ανέφερε ότι η βία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια. Ανέφερε επίσης ότι το 86% της Μπουρκίνα Φάσο έχει πλέον εμπλακεί σε συγκρούσεις, ενώ το Σουδάν και η Αιθιοπία έχουν δει μεγάλης κλίμακας κρούσματα βίας.

Η Angela Rosales, Διευθύνουσα Σύμβουλος του SOS Children's Villages International, που βοηθά τα παιδιά που αποχωρίζονται από τις οικογένειές τους, είπε ότι 470 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο πλήττονται από πολέμους, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, του Σουδάν, της Γάζας και του Λίβανου.

«Τα παιδιά σε περιοχές που έχουν πληγεί από συγκρούσεις κινδυνεύουν να χάσουν την οικογενειακή φροντίδα εάν τα σπίτια τους καταστραφούν, αν οι γονείς τους σκοτωθούν ή αν χωριστούν όταν διαφεύγουν από τη βία», είπε. «Είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εκμετάλλευση, την υποδούλωση, τη διακίνηση και την κακοποίηση».

Η καθηγήτρια Clionadh Raleigh, πρόεδρος της Acled, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού που συλλέγει δεδομένα για βίαιες συγκρούσεις και διαμαρτυρίες σε όλες τις χώρες και τα εδάφη του κόσμου είπε ότι ενώ νέες συγκρούσεις εμφανίζονται με αύξηση 27% στα βίαια γεγονότα μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, εξακολουθούν να υπάρχουν και παλαιότερες συγκρούσεις.

«Υπάρχουν πολύ λιγότερες συγκρούσεις που τελειώνουν ή γίνονται λιγότερο έντονες και εμφανίζονται πολύ περισσότερες», είπε, τονίζοντας ότι σε χώρες όπως η Μιανμάρ, με πολυάριθμες ένοπλες εξεγέρσεις που εμπλέκουν μικρότερες ομάδες, είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια συνολική ειρηνευτική διευθέτηση.

«Αυτές οι μικρότερες συγκρούσεις, τείνουν να μπορούν να εξελιχθούν και είναι πολύ ευέλικτες στο πολιτικό σύστημα στο οποίο βρίσκονται. Επομένως, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να τερματιστούν».

Η Raleigh είπε ότι ανησυχεί ότι η βία θα αυξηθεί μόνο, εν μέρει λόγω των εντάσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, αλλά και επειδή υπάρχει μια τάση πραξικοπημάτων, δολοφονιών αλλά και λόγω της βίας που χρησιμοποιεί η πολιτοφυλακή για να επιβάλλει την εξουσία.

Ο Iain Overton, εκτελεστικός διευθυντής της Action on Armed Violence, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που παρακολουθεί τις συνέπειες που προκαλούνται στους πολιτών, είπε ότι υπάρχουν τάσεις αυξανόμενης βίας σε σύγκριση με το 2010, το οποίο περιελάμβανε υψηλά επίπεδα κατά τα μέσα της δεκαετίας στη Συρία και το Ιράκ.

Σημείωσε ότι σε σύγκριση με τα μέσα της δεκαετίας του 2010, όταν μεγάλο μέρος της βίας αφορούσε μη κρατικές ένοπλες ομάδες που βασίζονταν σε φορητά όπλα και αυτοσχέδια εκρηκτικά, υπήρξε πρόσφατα αύξηση της βίας που αφορούσε κράτη που συγκρούονται.

«Η δεκαετία του 2020 θα οριστεί ως η δεκαετία της αεροπορικής επιδρομής και ιδιαίτερα της επίθεσης με drone», δήλωσε ο Overton.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.