Υπάλληλος της Disneyland χαλάει ρομαντική πρόταση γάμου (βίντεο)

Σε μία βόλτα στην Disneyland, ένας ρομαντικός νεαρός αποφάσισε να κάνει μία ρομαντική πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Βρήκε το τέλειο σημείο, μπροστά στο εμβληματικό παραμυθένιο κάστρο της Χιονάτης, ανέβασε την κοπέλα του σε μία εξέδρα και αποφάσισε να γονατίσει για να της δώσει το δαχτυλίδι.

Την ώρα που ο νεαρός άντρας γονάτιζε και ο κόσμος από κάτω χειροκροτούσε, ένας υπάλληλος της Disneyland εμφανίζεται από το πουθενά και χαλάει την στιγμή του ζευγαριού.

Ο εργαζόμενος του πάρκου ψυχαγωγίας μπαίνει στη μέση, αρπάζει το κουτάκι με το δαχτυλίδι από το χέρι του νεαρού γαμπρού και κατεβάζει το ζευγάρι από την εξέδρα.

Ο νεαρός πάει να ψελλίσει ότι ήθελε απλά ένα λεπτό για να κάνει πρόταση γάμου αλλά ο υπερβολικά ευσυνείδητος υπάλληλος αρνείται να τους αφήσει στην εξέδρα. Ακούγεται μάλιστα να τους λέει «από εδώ κάτω θα την κάνεις καλύτερα».

Το βιντεάκι σχολίασαν χιλιάδες χρήστες με καθόλου κολακευτικά σχόλια ούτε για τον εργαζόμενο ούτε για την εταιρία.



Disney - from creating magic to ruining one