«Τι είναι αυτό το πλάσμα;» - Βίντεο με ένα περίεργο ον έχει συγκεντρώσει 3 εκατομμύρια views σε λίγες ώρες

Viral έχει γίνει σήμερα στο διαδίκτυο ένα βίντεο που ανέβασε στο Twitter ο χρήστης OddIy Terrifying και το οποίο απεικονίζει ένα περίεργο, γλοιώδες πλάσμα -κάτι μεταξύ ιπποπόταμου, κροκόδειλου και τεράστιου σαλιγκαριού – μέσα σε μία λίμνη.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα 3 εκατομμύρια views μέσα σε λίγες ώρες ενώ οι χρήστες προσπαθούν να απαντήσουν στην ερώτηση: «Μπορεί κάποιος να εξηγήσει τι είναι αυτό;»

Can anyone explain what this is? pic.twitter.com/eFEHmL1P2c

Οι απαντήσεις των χρηστών διαφέρουν: «είναι ο πρώην μου», «είναι η πεθερά μου», «είναι ένα τεράστιος θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας».

Η τελευταία απάντηση φαίνεται και η πιο πιθανή στο... κουίζ (μάλλον) καθώς - σκρολάροντας στις απαντήσεις προς τα κάτω - φαίνεται ότι πρόκειται για το είδος Aplysia vaccaria, ένας εξαιρετικά μεγάλος θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας - που ζει στα ανοιχτά της Καλιφόρνια.

Aplysia Vaccaria, or better known as Black Sea Hare! Welcome to the Tide Pools of Southern California! https://t.co/BZDua0jlx5 pic.twitter.com/nmrHC3I6ME