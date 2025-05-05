Λογαριασμός
Περφόμερ κάνει απίστευτα κόλπα με φούσκες και δεν χειροκροτεί κανείς – Viral video

Το βίντεο ανέβηκε στο Χ και έγινε αμέσως viral, με τους περισσότερους χρήστες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην κοπέλα 

kolpo

Την συμπάθεια των χρηστών του Χ έχει προκαλέσει μία νεαρή περφόμερ (πιθανότατα σε κάποια αγγλική παμπ, αν κρίνουμε από το βίντεο) η οποία εκτελεί ένα εντυπωσιακό και χαριτωμένο νούμερο με φούσκες μπροστά σε ένα εντελώς αδιάφορο κοινό. 

Η κοπέλα με νάζι και τσαχπινιά κάνει το σόου αλλά κανείς από τους θαμώνες στα τραπέζια δε χειροκροτά. Το βίντεο ανέβηκε στο Χ και έγινε αμέσως viral, με τους περισσότερους χρήστες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην περφόμερ. 

«Είναι πραγματικά καλή» και «πρέπει να την προσλάβουν στην Disney» γράφουν αρκετοί. 

«Αν το κοινό δεν μπορεί να εκτιμήσει τις ικανότητές της, ίσως ήρθε η ώρα να βρει ανθρώπους που πραγματικά τις καταλαβαίνουν» έγραψε κάποιος άλλος. 
 

