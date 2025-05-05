Την συμπάθεια των χρηστών του Χ έχει προκαλέσει μία νεαρή περφόμερ (πιθανότατα σε κάποια αγγλική παμπ, αν κρίνουμε από το βίντεο) η οποία εκτελεί ένα εντυπωσιακό και χαριτωμένο νούμερο με φούσκες μπροστά σε ένα εντελώς αδιάφορο κοινό.
Η κοπέλα με νάζι και τσαχπινιά κάνει το σόου αλλά κανείς από τους θαμώνες στα τραπέζια δε χειροκροτά. Το βίντεο ανέβηκε στο Χ και έγινε αμέσως viral, με τους περισσότερους χρήστες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην περφόμερ.
She needs a better audience— Out of Context Human Race (@NoContextHumans) May 4, 2025
pic.twitter.com/TTiS25DaUN
«Είναι πραγματικά καλή» και «πρέπει να την προσλάβουν στην Disney» γράφουν αρκετοί.
«Αν το κοινό δεν μπορεί να εκτιμήσει τις ικανότητές της, ίσως ήρθε η ώρα να βρει ανθρώπους που πραγματικά τις καταλαβαίνουν» έγραψε κάποιος άλλος.
