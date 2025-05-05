Ευδιάθετοι και χαμογελαστοί, ο βασιλιάς Κάρολος - ο οποίος δίνει εδώ και 15 μήνες μάχη με τον καρκίνο – και η λαοφιλής Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν (Κέιτ Μίντλετον) παρακολούθησαν σήμερα στο Λονδίνο την εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση, στην έναρξη των 4ημερών εορτασμών για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη.

Περιστοιχισμένοι από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και βετεράνους του Πολέμου, ο 76χρονος Κάρολος και η μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας φαινόταν να απολαμβάνουν την παρέλαση της Ημέρας Νίκης (VE Day).

Στην παρέλαση συμμετείχαν και ουκρανικά στρατεύματα, σε ένδειξη υποστήριξης προς την εμπόλεμη Ουκρανία.

Στη συνέχεια όλη η βασιλική οικογένεια θα βγει παραδοσιακά στο μπαλκόνι των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ για να θαυμάσει τα ιστορικά αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και το ακροβατικό αεροπορικό σμήνος «Κόκκινα Βέλη» θα πετάξουν στον ουρανό του Λονδίνου.

Εξάλλου σε όλη τη Βρετανία θα πραγματοποιηθούν εκατοντάδες γιορτές, πικνίκ, εκθέσεις και τελετές μνήμης.

Αύριο, Τρίτη, η βασίλισσα Καμίλα θα θαυμάσει στον Πύργο του Λονδίνου μια εγκατάσταση που αποτελείται από περίπου 30.000 κεραμικές παπαρούνες, σύμβολα των θυμάτων πολέμου, ενώ πολλά κτίρια στη Βρετανία, ανάμεσά τους και το Μπάκιγχαμ, θα φωταγωγηθούν.

Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη, όταν το μεσημέρι (14:00 ώρα Ελλάδας) θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ θα πραγματοποιηθεί στο Αβαείο του Ουέστμινστερ προσευχή παρουσία της βασιλικής οικογένειας και θα ακολουθήσει συναυλία στο Horse Guards Parade του Λονδίνου.

Εξάλλου την Πέμπτη οι παμπ θα μπορούν να κλείσουν δύο ώρες αργότερα.

Την ώρα που οι νεότερες γενιές αντιμετωπίζουν με ολοένα και μεγαλύτερη αδιαφορία τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εορτασμοί φέτος είναι ακόμη πιο σημαντικοί καθώς «πιθανόν είναι η τελευταία ευκαιρία να συμμετάσχουν επιζώντες» της εποχής εκείνης, εκτίμησε ο ιστορικός Ρόμπερτ Χέιζελ του University College London.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.