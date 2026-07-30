Πακιστάν: «Διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για αποκλιμάκωση στο Ορμούζ»

Το Πακιστάν, η χώρα που μεσολαβεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα ότι κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να φέρει ξανά τις δύο χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στη βάση του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επαναφέρουμε όλες τις πλευρές στο πρωτόκολλο συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Ταχίρ Αντράμπι.

Το Πακιστάν ενθαρρύνει τις δύο χώρες «να σεβαστούν πλήρως τις δεσμεύσεις τους (βάσει του πρωτοκόλλου συμφωνίας) να διεξάγουν τεχνικές συνομιλίες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Αντράμπι, ήδη διεξάγονται μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ «διαπραγματεύσεις (...) κυρίως αναφορικά με το Στενό του Ορμούζ και προκειμένου να επιτευχθεί αποκλιμάκωση».

Πηγή: skai.gr

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