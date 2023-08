H Luftwaffe παροπλίζει τα δύο κρατικά αεροσκάφη μετά το φιάσκο με το ταξίδι της Μπέρμποκ στον Ειρηνικό (Βίντεο)

Εκπρόσωπος της Luftwaffe, της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, δήλωσε την Τρίτη ότι θα παροπλίσει δύο αεροσκάφη το συντομότερο δυνατό, αντί μέχρι το τέλος του 2024, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί μετά τα μηχανικά προβλήματα που εμφάνισε το ένα εξ’ αυτών δύο φορές το τελευταίο 24ωρο, αναγκάζοντας την υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, να ακυρώσει την προγραμματισμένη περιοδεία της σε χώρες του Ειρηνικού, μετέδωσε η Washington Post.

Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ αναγκάστηκε την Τρίτη να ακυρώσει ένα ταξίδι εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή του Ειρηνικού μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες να πετάξει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Αυστραλία με κυβερνητικό αεροσκάφος.

