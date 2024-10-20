Βίντεο: Ο Μπάιντεν με… τουρμπάνι και η Χάρις με μπούργκα

Ποιος διέρρευσε τα απόρρητα έγγραφα στο Ιράν; Οι Ιρανοί «δείχνουν» τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις σε ένα βίντεο. Η Τεχεράνη τρολάρει τους ηγέτες των ΗΠΑ, εμφανίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ με… τουρμπάνι και γενειάδα αλά ανώτατου ηγέτη, και την Κάμαλα Χάρις με μπούργκα. Στο μικρής διάρκειας βίντεο ακούγεται ιρανική παραδοσιακή μουσική, από πίσω τους διακρίνονται ιρανικές σημαίες… Το βίντεο κυκλοφορεί ευρέως σε ιρανικούς λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων που σχετίζονται με τις προετοιμασίες του Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν. Μιλώντας στο CNN, ο Τζόνσον δήλωσε: «Υπάρχει μια ενημέρωση σε επίπεδο απορρήτου… παρακολουθούμε στενά το θέμα».

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων χαρακτήρισε τη διαρροή «πολύ ανησυχητική» και ότι θα λάβει ενημέρωση αργότερα σήμερα Κυριακή. «Η διαρροή είναι πολύ ανησυχητική. Γίνονται σοβαρές καταγγελίες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα λάβω ενημέρωση για αυτή σε μερικές ώρες» σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.