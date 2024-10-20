Βρισκόμαστε μόλις 10 ημέρες πριν από την επίσημη κατάθεση προϋπολογισμού της Βρετανίδας υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς. Μπορεί η βασική ανησυχία των περισσότερων να είναι η αύξηση των φόρων όμως, σύμφωνα με τα περισσότερα βρετανικά μέσα, στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών της χώρας με επίκεντρο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή το NHS.



Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει η αύξηση στους φόρους των επιχειρήσεων μοιάζει σχεδόν σίγουρη ώστε να κλείσουν οι τρύπες στα δημοσιονομικά. Στο NHS η τρύπα αυτή αγγίζει μέχρι και τις 9 δισεκατομμύρια λίρες. Η Ρείτσελ Ριβς μοιάζει έτοιμη να τροφοδοτήσει τον κλάδο τους υγείας με 4% αύξηση για το επόμενο έτος και σε καθαρούς όρους (δηλαδή επιπλέον του πληθωρισμού). Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι θα δοθούν περίπου 7 δισεκατομμύρια σε ρευστό. Η εφημερίδα Guardian σχολιάζει, στο συγκεκριμένο άρθρο τους, το NHS ως έναν από τους μεγάλους νικητές τους επικείμενης κατάθεσης προϋπολογισμού τους 30 Οκτωβρίου. Αυτό το σχόλιο γίνεται επειδή, την ίδια ώρα, άλλοι τομείς του δημοσίου καλούνται σε περιορισμό των δαπανών τους.

Χωρίς τέλος οι λίστες αναμονής στα νοσοκομεία

Για να καλυφθούν όμως οι ανάγκες του NHS χρειάζονται, όπως φαίνεται, πολύ περισσότερα χρήματα ώστε να θεωρηθούν νικητές στα μάτια των εργαζομένων του κλάδου και βέβαια στους ασθενείς.



Σε απλά μαθηματικά, η κυβέρνηση για το επόμενο έτος πρέπει να δώσει 4 δισεκατομμύρια για αυξήσεις μισθών στον κλάδο. Είναι κάτι που έχει συμφωνήσει εδώ και εβδομάδες με σκοπό να βάλει τέλος στις απεργίες του προσωπικού του NHS. Από τα 7 δισ. λοιπόν, που υπολογίζονται για φέτος, θα μείνουν λιγότερα από τα μισά για να καλύψουν άλλες ανάγκες του NHS όπως υποδομές και μηχανήματα.



Επικεφαλής της υγείας, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι το ποσοστό του 4% είναι πιθανότερο να αφήσει στάσιμες τις λίστες αναμονής παρά να της περιορίσει για τους επόμενους 18 μήνες τουλάχιστον. Με σημερινή (Κυριακή) του συνέντευξη στο BBC, ο υπουργός Υγείας Γουες Στρίτινγκ, ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι θα φτιάξει τα 14 χρόνια κρίσης του NHS μέσα σε τρεις μήνες».

Mε σύμμαχο την «έξυπνη» τεχνολογία

Ο ίδιος έχει υποσχεθεί 10ετές πλάνο για την περίθαλψη αλλά δεν έδωσε ακριβές χρονοδιάγραμμα για τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων δηλώνοντας ότι «δεν θέλει να προκαταλάβει τον προϋπολογισμό της Ριβς» και όσα εκείνος προβλέπει για τον κλάδο. Μόλις τα πλάνα της χρηματοδότησης γίνουν γνωστά, τότε ο υπουργός Υγείας Γουες Στρίτινγκ θα ανακοινώσει τα ακριβή πλάνα του, για το πως τα νοσοκομεία θα αναλαμβάνουν 40.000 επιπλέον εβδομαδιαία ραντεβού.



Ένα ακόμα «κλειδί» για τη βελτίωση των παροχών και σύμφωνα με πολυάριθμα βρετανικά άρθρα που γράφουν για το NHS, θα είναι η τεχνολογία. Αυτή φαίνεται πως θα έχει πρωτεύοντα ρόλο στην μετατροπή του εθνικού συστήματος υγείας, με συσκευές όπως smart watches τα οποία θα μετρούν την αρτηριακή πίεση, το επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα, ακόμα και αν ένας καρκινοπαθής αντιδρά καλά στη θεραπεία, με σκοπό την πρόληψη αλλά και τη φροντίδα κάποιων ασθενών στο σπίτι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.