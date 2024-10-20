Βόρεια Μακεδονία: Κλειστός ο ζωολογικός κήπος των Σκοπίων λόγω γρίπης των πτηνών

Οι υγειονομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας "σφράγισαν" σήμερα τον ζωολογικό κήπο των Σκοπίων, έπειτα από περιστατικό με νεκρή χήνα, σε λίμνη του ζωολογικού κήπου, η οποία ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο από την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου των Σκοπίων διαπιστώθηκε ότι πέθανε από γρίπη των πτηνών.

Από τους 16 εργαζόμενους στον ζωολογικό κήπο των Σκοπίων, τέσσερις που φρόντιζαν πτηνά σε αυτόν τέθηκαν υπό υγειονομικό έλεγχο.

«Για την καταστολή της νόσου και την πρόληψη της εξάπλωσής της εκτός του ζωολογικού κήπου σε ζώα και ανθρώπους απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος ζώων από τον ζωολογικό κήπο και η παρουσία ανθρώπων (επισκεπτών) στον κήπο. Τα μέτρα θα ισχύουν για 21 ημέρες, ξεκινώντας από σήμερα, οπότε και ο ζωολογικός κήπος θα είναι κλειστός για τους επισκέπτες» αναφέρεται σε ανακοίνωση των υγειονομικών αρχών της Βόρειας Μακεδονίας.

Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εξάπλωσης της νόσου και σε άλλα ζώα, θανατώθηκε ένας αριθμός πτηνών στον ζωολογικό κήπο των Σκοπίων ανέφεραν ακόμη οι υγειονομικές Αρχές.

Τον ζωολογικό κήπο των Σκοπίων επισκέπτεται καθημερινά μεγάλος αριθμός επισκεπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

