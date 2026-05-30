Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα, αλλά δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Μιλώντας τηλεφωνικά, το βράδυ της Παρασκευής, στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Μπαγκάι σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις των έμμεσων επαφών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, καθώς και πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

«Απορρίψαμε τη γλώσσα του “πρέπει” πριν από 47 χρόνια», δήλωσε, αναφερόμενος στη νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης, η οποία ανέτρεψε το ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ καθεστώς Παχλαβί στο Ιράν.

«Κανένα από τα δυτικά μέρη, όταν μιλά για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του “πρέπει”. Λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας μόνοι μας, με βάση τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους».

Απαντώντας στους ισχυρισμούς των ΗΠΑ σχετικά με ναυτικό αποκλεισμό, ο Μπαγκάι χαρακτήρισε το μέτρο εξαρχής παράνομο, λέγοντας ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός και διαταράσσει την ελευθερία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

«Πρέπει να δούμε στην πράξη αν θα ενεργήσουν πραγματικά σύμφωνα με αυτά που λένε ή αν πρόκειται απλώς για προπαγανδιστικό ισχυρισμό», τόνισε.

«Αν το πράξουν, αυτό στην πραγματικότητα θα σημαίνει ότι σταματούν μια παράνομη ενέργεια την οποία άρχισαν πριν από αρκετές εβδομάδες και την οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν αναλάβει εξαρχής», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, αλλά τόνισε ότι «δεν έχει επιτευχθεί οριστική κατανόηση».

Ο Μπαγκάι τόνισε επίσης ότι το Στενό του Ορμούζ είναι κλειστό για εχθρικά και στρατιωτικά σκάφη, ενώ τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό σε συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Όσον αφορά τη μελλοντική διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, σημείωσε ότι το ζήτημα αφορά τα παράκτια κράτη του στενού, το Ιράν και το Ομάν.

Ερωτηθείς για το θέμα των πυρηνικών, ο Μπαγκάι ανέφερε ότι η προσοχή της Τεχεράνης στο παρόν στάδιο επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και ότι δεν κάνει σχόλια για ζητήματα που σχετίζονται με τον εμπλουτισμό ή με το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

