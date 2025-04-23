Ο ΠΟΥ αναγγέλλει ευρεία αναδιοργάνωση και απολύσεις μετά τις περικοπές της χρηματοδότησης των ΗΠΑ

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι οι περικοπές της χρηματοδότησης των ΗΠΑ έχουν φέρει τα ταμεία του βαθιά στο κόκκινο, αναγκάζοντάς τον να μειώσει τις δραστηριότητές του και να απολύσει προσωπικό.

«Η άρνηση των ΗΠΑ να προχωρήσουν στην καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς τους για το 2024 και το 2025, σε συνδυασμό με τις μειώσεις της κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας από ορισμένες άλλες χώρες, σημαίνουν πως είμαστε αντιμέτωποι με έλλειμμα όσον αφορά τη μισθοδοσία τη διετία 2026-2027 που κυμαίνεται μεταξύ των 560 και των 650 εκατομμυρίων δολαρίων» εξήγησε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσους στα κράτη-μέλη, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση ομιλίας του.

Ο οργανισμός υγείας του ΟΗΕ ετοιμάζεται εδώ και κάποιο καιρό για την πλήρη αποχώρηση των ΗΠΑ, ιστορικά του μεγαλύτερου χορηγού του, τον Ιανουάριο του 2026.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο μεταξύ αρνείται να προχωρήσει στην καταβολή της χρηματοδότησής της στον ΠΟΥ το 2024 και το 2025, ενώ έχει παγώσει σχεδόν όλη τη διεθνή βοήθεια που παρείχαν οι ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο, ιδίως σε πρωτοβουλίες για τη δημόσια υγεία σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, άλλες χώρες επίσης μειώνουν τις δαπάνες τους για αναπτυξιακή ή ανθρωπιστική βοήθεια.

Αντιμέτωπος με την κατάσταση αυτή, ο ΠΟΥ έχει αρχίσει να μελετά το πώς θα αναδιοργανωθεί, και ο γενικός διευθυντής του παρουσίασε στο προσωπικό και στα κράτη μέλη το περίγραμμα χθες.

Το έλλειμμα ως προς τη μισθοδοσία αφορά «περίπου το 25% του κόστους για το προσωπικό» σήμερα, διευκρίνισε, σπεύδοντας ωστόσο να συμπληρώσει ότι «αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη τη μείωση των θέσεων κατά 25%».

Ο Δρ. Τέντρος δεν προσδιόρισε πόσες θέσεις θα καταργηθούν· ωστόσο εκτίμησε πως ο σοβαρότερος αντίκτυπος θα γίνει αισθητός στην έδρα του οργανισμού στη Γενεύη. «Θα αρχίσουμε με μειώσεις στις τάξεις της διοίκησης», είπε, «παρότι πρόκειται για αποφάσεις πολύ οδυνηρές για όλους μας».

«Θα μειώσουμε την ομάδα της διοίκησης από τα 12 σε 7 μέλη κι ο αριθμός των τμημάτων θα μειωθεί από τα 76 στα 34», ή αλλιώς «κατά το ήμισυ και πλέον», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, για τον οποίο εργάζονται κάπου 8.000 επιστήμονες και διοικητικοί υπάλληλοι σε διεθνή κλίμακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.