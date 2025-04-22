Η Ρωσία είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για παύση των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές σε πολιτικές υποδομές, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις, ανέφερε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ωστόσο, ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα σχέδια για άμεσες συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, κάτι για το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε χθες την προθυμία του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κάθε μορφή διαλόγου που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό των επιθέσεων σε πολιτικές εγκαταστάσεις, όπως το νερό, οι μεταφορές, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα δίκτυα επικοινωνίας.

«Η Ουκρανία διατηρεί την πρότασή της να μην πλήττονται, τουλάχιστον, πολιτικοί στόχοι. Και περιμένουμε μια σαφή απάντηση από τη Μόσχα», είπε. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό».

Μιλώντας την Τρίτη στους δημοσιογράφους, ο Πεσκόφ δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι «ο πρόεδρος εξήγησε την πολυπλοκότητα αυτού του θέματος μόλις χθες, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Δηλαδή, όταν μιλάμε για εγκαταστάσεις πολιτικής υποδομής, πρέπει να γίνει σαφής διάκριση για το σε ποιες περιπτώσεις αυτές οι εγκαταστάσεις μπορεί να αποτελούν στρατιωτικό στόχο και σε ποιες όχι».

Ο Πεσκόφ επικαλέστηκε τον Πούτιν, λέγοντας πως μια πολιτική εγκατάσταση μπορεί να καταστεί στρατιωτικός στόχος εάν εκεί συγκεντρώνονται εχθρικοί μαχητές. «Επομένως, υπάρχουν αποχρώσεις εδώ που έχει νόημα να συζητηθούν», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

