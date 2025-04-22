Λογαριασμός
Ζελένσκι: Η Ρωσία να δείξει ετοιμότητα και να συζητήσει εκεχειρία στις μη στρατιωτικές υποδομές

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τέτοιες επαφές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εάν η Ουκρανία ήταν πρόθυμη να άρει ορισμένα εμπόδια

Ζελένσκι: Η Ρωσία να μιλήσει για εκεχειρία στις μη στρατιωτικές υποδομές

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την Τρίτη την πρόταση της Ουκρανίας στη Ρωσία να σταματήσει τα πλήγματα σε μη στρατιωτικές υποδομέ, τονίζοντας ότι το Κίεβο μπορεί να τη συζητήσει ανεπιφύλακτα.

"Η πρότασή μας να σταματήσουν τα χτυπήματα σε μη στρατιωτικές υποδομές παραμένει επίσης στο τραπέζι. Αυτό που χρειάζεται είναι ειλικρινής ετοιμότητα από τη Ρωσία να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση", τόνισε στο X.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τέτοιες επαφές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εάν η Ουκρανία ήταν πρόθυμη να άρει ορισμένα εμπόδια.

“Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν αδιέξοδα από την ουκρανική πλευρά” σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. 

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα επισκεφθεί τη Μόσχα εντός της εβδομάδας. 

