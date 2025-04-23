Το Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές σήμερα ότι εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, ο οποίος πάντως, «πιθανότατα», μπόρεσε να «αναχαιτιστεί επιτυχώς», όπως συμπλήρωσε.

Η εκτόξευση του πυραύλου προκάλεσε την ενεργοποίηση των σειρήνων της αεράμυνας στη Χάιφα και αρκετές ακόμη κοινότητες του βόρειου Ισραήλ. «Εκτοξεύτηκε πύραυλος αναχαίτισης προς την κατεύθυνση του πυραύλου, ο οποίος πιθανότητα αναχαιτίστηκε επιτυχώς», σύμφωνα με ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού μέσω Telegram.

Περίπου έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, άρχισαν να εξαπολύουν δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ και εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Οι επιθέσεις τους είχαν ανασταλεί αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο τη 19η Ιανουαρίου, όμως οι Χούθι ξανάρχισαν τις ενέργειες αυτής της φύσης αφού το Ισραήλ αποφάσισε να συνεχίσει τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο τη 18η Μαρτίου.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν από τη 15η Μαρτίου εκστρατεία σχεδόν καθημερινών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον των Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, για να τους αναγκάσουν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους.

