Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανήλθαν πολύ σύντομα στο ζήτημα της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, απευθύνοντας σαφή έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» να επιστρέψει στη φυλακή.

Σε ανακοίνωσή του, το State Department επισημαίνει ότι στις 25 Μαΐου ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση κατά της απόφασης για την υπό όρους αποφυλάκισή του, υποστηρίζοντας ότι ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. «Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτή την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά να εγκρίνει την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως ηγετικού στελέχους και βασικού καθοδηγητή της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει το αιματηρό αποτύπωμα της οργάνωσης, σημειώνοντας ότι η «17 Νοέμβρη» ευθύνεται για τη δολοφονία τεσσάρων Αμερικανών αξιωματούχων – των Ρίτσαρντ Γουέλς, Τζορτζ Τσάντες, Γουίλιαμ Νορντίν και Ρόναλντ Στιούαρτ – καθώς και ενός Βρετανού στρατιωτικού ακολούθου, ενός στελέχους της τουρκικής πρεσβείας και 16 επιφανών Ελλήνων πολιτών, μεταξύ των οποίων και ο Παύλος Μπακογιάννης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ποινική μεταχείριση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή και τον ρόλο του στις ενέργειες της οργάνωσης. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο ίδιος δεν έχει αναλάβει ποτέ την ευθύνη για τις πράξεις του ούτε έχει εκφράσει μεταμέλεια.

Η ανακοίνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες των απωλειών τους επί δεκαετίες. «Οι άνθρωποί τους έκαναν την ύψιστη θυσία υπηρετώντας το έθνος μας και αξίζουν δικαιοσύνη», υπογραμμίζει το αμερικανικό ΥΠΕΞ.

Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή ούτε να δικαιολογείται και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να στηρίζει τα θύματα της τρομοκρατίας, συνεργαζόμενη με τους διεθνείς εταίρους της ώστε οι δράστες τέτοιων εγκλημάτων να λογοδοτούν πλήρως για τις πράξεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.