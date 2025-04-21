Νέα συνάντηση Ουκρανών, Ευρωπαίων και ΗΠΑ την Τετάρτη - Ο Πούτιν δηλώνει για πρώτη φορά ανοιχτός σε "διμερείς συνομιλίες" με το Κίεβο

Οι ΗΠΑ είναι πιθανό να έχουν συνομιλίες στο Λονδίνο την Τετάρτη με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία που θα σταματήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται πηγές με γνώση του ζητήματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ, αναμένεται να συναντηθούν με τους υπουργούς Εξωτερικών και τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας, δήλωσαν οι πηγές, που μίλησαν στο διεθνές πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας. Τα σχέδια για τις συνομιλίες οριστικοποιούνται και θα μπορούσαν ακόμη να τροποποιηθούν, πρόσθεσαν.

Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει συνέχεια των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, όπου οι ΗΠΑ μοιράστηκαν προτάσεις για την επίτευξη εκεχειρίας και ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Κριμαίας από τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

Η πρόταση των ΗΠΑ θα παγώσει ουσιαστικά τη γραμμή του μετώπου στον πόλεμο που διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο του, με τη Ρωσία να διατηρεί de facto τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους των εδαφών που οι δυνάμεις της κατέχουν σήμερα στα ανατολικά και νότια της Ουκρανίας. Ο στόχος της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ θα βρίσκεται επίσης εκτός συζήτησης, αν και οποιαδήποτε συμφωνία θα έπρεπε να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, ώστε να διασφαλιστεί η ισχύς οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατέλαβε την Κριμαία το 2014 και στη συνέχεια οργάνωσε δημοψήφισμα για να δικαιολογήσει την προσάρτηση της περιοχής. Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησαν με κυρώσεις και η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία δεν έχει λάβει διεθνή αναγνώριση. Μια απόφαση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την κατοχή της Κριμαίας από τη Ρωσία θα υπονόμευε ενδεχομένως τη διεθνή τάξη που καθιερώθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και η οποία αντιτίθεται στην κατάληψη εδάφους από μια χώρα με τη βία από μια άλλη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο στέλνει αντιπροσωπεία σε συνομιλίες στο Λονδίνο την Τετάρτη με δυτικές χώρες για την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο με τη Ρωσία. «Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά, όπως ακριβώς κάναμε και στο παρελθόν, για να επιτύχουμε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, ακολουθούμενη από την εγκαθίδρυση μιας πραγματικής και διαρκούς ειρήνης», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι η 30ωρη πασχαλινή εκεχειρία που κήρυξε η Ρωσία, την οποία η κάθε πλευρά κατηγόρησε την άλλη για παραβίαση, έδειξε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν αυτές που «παρατείνουν τον πόλεμο». Ανέφερε επίσης ότι είχε μια «καλή και λεπτομερή συζήτηση» με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ότι ως πρόεδρος θα τερμάτιζε γρήγορα τον πόλεμο. Την Παρασκευή, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, εάν δεν βρεθεί σύντομα μια συμφωνία για να σταματήσει η ρωσική εισβολή. Αν και ο Τραμπ δεν έθεσε κάποια προθεσμία, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να δει σε «λίγες ημέρες» αν μια συμφωνία είναι «εφικτή βραχυπρόθεσμα».

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε χθες την ελπίδα η Ρωσία και η Ουκρανία να καταλήξουν σε συμφωνία αυτή την εβδομάδα και ύστερα να κάνουν καλές δουλειές με τις ΗΠΑ ώστε να κερδίσουν μια περιουσία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε τη Δευτέρα ότι συνεχίστηκαν εκ νέου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά τη λήξη της 30ωρης «πασχαλινής εκεχειρίας» που είχε ανακοινώσει ο Πούτιν. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη σύντομη εκεχειρία ως διπλωμαιτκό κόλπο του Κρεμλίνου και κάλεσε τη Ρωσία να συμφωνήσει να παρατείνει την εκεχειρία μέσω παύσης αεροπορικών επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές για 30 ημέρες ως πρώτο βήμα προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι πρόθυμος να εξετάσει την πρόταση του Κιέβου για την αποφυγή επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους και ότι είναι ανοιχτός σε διμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία για το θέμα αυτό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Ρωσία χαιρετίζει τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ που αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. «Φυσικά και είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό», δήλωσε.

Κάθε πλευρά έχει κατηγορήσει την άλλη για παραβίαση μιας συμφωνίας 30 ημερών κατά επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών, η οποία, σύμφωνα με τη Ρωσία, έληξε την Παρασκευή. Η Μόσχα ανέφερε ότι θα δεχόταν μόνο μια πρόταση για εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα που διαπραγματεύτηκε σε συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία τον περασμένο μήνα με αντάλλαγμα παραχωρήσεις για τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά μιας βασικής κρατικής τράπεζας. Η Ουκρανία ανέφερε από τη μεριά της ότι υποστηρίζει την εκεχειρία άνευ όρων.

Ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα συμφωνήσει σε πλήρη εκεχειρία μέχρι να υπάρξει πρόοδος προς μια τελική ειρηνευτική συμφωνία που θα ικανοποιεί τις πολεμικές απαιτήσεις της Ρωσίας.

