Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποίησε εχθές αιφνιδιαστική επίσκεψη στα σύνορα με τον Λίβανο, επιβεβαιώνοντας ότι ισραηλινά στρατεύματα έχουν περάσει βόρεια του ποταμού Λιτάνι και νότια της πόλης Ναμπατίγια.

Την τελευταία εβδομάδα περίπου βρίσκεται σε εξέλιξη προέλαση ισραηλινών στρατευμάτων, με την υποστήριξη εκατοντάδων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, επιθέσεων με drones και πληγμάτων πυροβολικού στην περιοχή αυτή του ανατολικού Λιβάνου, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν τα υψώματα ακριβώς νότια της πόλης Ναμπατίγια.

Στο Λίβανο επικρατεί απογοήτευση που τα ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν να πραγματοποιούν τέτοιου είδους διευρυμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ιδίως επειδή έχουν περάσει πέρα από την κίτρινη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί στο νότιο τμήμα της χώρας.

Κι αυτό την ώρα που συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ για το πώς θα διαμορφωθεί μια κατάσταση ασφαλείας αποδεκτή και από τις δύο πλευρές.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα επιτευχθεί αυτό, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις.

Η ανακοίνωση που έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στα σύνορα με τον Λίβανο έδειξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ πρόκειται να επεκταθούν σημαντικά, ώστε να περιλάβουν συνεχιζόμενα πλήγματα στη Βηρυτό καθώς και στη δυτική Μπεκάα.

Πηγή: skai.gr

