Αποφασισμένη να συνεχίσει τις επαφές με τον Βλάντιμιρ Πούτιν εμφανίζεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε κατά την τελευταία ενημέρωση, ότι «θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με τον Πούτιν», αποκαλύπτοντας ότι ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί εκ νέου αυτήν την εβδομάδα στη Ρωσία.

Όσον αφορά στη συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι βασικό θέμα στην ατζέντα ήταν το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

