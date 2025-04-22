Λογαριασμός
Λευκός Οίκος: Θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες με τον Πούτιν - Στη Ρωσία τα επόμενα 24ωρα ο Γουίτκοφ

Όσον αφορά στη συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι βασικό θέμα στην ατζέντα ήταν το Ιράν

Λευκός Οίκος

Αποφασισμένη να συνεχίσει τις επαφές με τον Βλάντιμιρ Πούτιν εμφανίζεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε κατά την τελευταία ενημέρωση, ότι «θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με τον Πούτιν», αποκαλύπτοντας ότι ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί εκ νέου αυτήν την εβδομάδα στη Ρωσία.

Όσον αφορά στη συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι βασικό θέμα στην ατζέντα ήταν το Ιράν.

