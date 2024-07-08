Βερολίνο για Γαλλία: Δεν συνέβησαν όσα φοβόμασταν

Με «ανακούφιση» υποδέχθηκε η γερμανική κυβέρνηση και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία δεδομένης της κατάστασης για την «ειρήνη και την ελευθερία» στην Ευρώπη.



«Και αυτό δεν είναι κάποιο μυστικό», ανέφερε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ από το Βερολίνο, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί στην καγκελαρία το πρωί της Δευτέρας.



Τώρα εναπόκειται στο Παρίσι πώς θα διαχειριστεί την «ασυνήθιστη αλλά και ιστορική» σύνθεση στο Κοινοβούλιο που έχει προκύψει, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πάντως ότι σε μια πρώτη γερμανική αποτίμηση το μετεκλογικό σενάριο που όλοι φοβούνταν «τελικά απεφεύχθη». Αυτό ισχύει και για τον ίδιο τον καγκελάριο Σολτς, κατά τον κυβερνητικό επρόσωπο.

Καγκελαρία: Ουδέν σχόλιον για τον «αντι-Γερμανό» Μελανσόν

Από εκεί και πέρα ο Στέφεν Χέμπεστραϊτ τόνισε ότι συνομιλητής του Όλαφ Σολτς παραμένει σε θεσμικό επίπεδο ο Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και απέφυγε να σχολιάσει τα «αντιγερμανικά αισθήματα» του Ζαν Λυκ Μελανσόν από την Ανυπότακτη Γαλλία, τα οποία θεματοποιήθηκαν σε ερώτηση. Δεν απάντησε επίσης αν θα υπάρξουν επαφές του Όλαφ Σολτς με τον βασικό εκπρόσωπο της γαλλικής κεντροαριστεράς, τον Ραφαέλ Γκλυκσμάν, γιο του Γάλλου φιλοσόφου Αντρέ Γκλυκσμάν.



Σίγουρο είναι ένα: το επόμενο ραντεβού Σολτς και Μακρόν δεν θα αργήσει και, όπως έγινε γνωστό στο κυβερνητικό μπρίφινγκ, θα λάβει χώρα στο περιθώριο Συνόδου για τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες. Εκεί ο Όλαφ Σολτς θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν για τις εξελίξεις στη Γαλλία, τα σενάρια για την επόμενη μέρα και τα κοινά θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ροτ: Εθνικιστής και αντισημίτης ο Μελανσόν

Ευθεία κριτική χωρίς περιστροφές ασκεί πάντως στον επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας και του Νέου Λαϊκού Μετώπου της Γαλλίας ο Σοσιαλδημοκράτης Μίχαελ Ροτ, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του γερμανικού Κοινοβουλίου.



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρει: «Ο Μελανσόν είναι πρωτίστως εθνικιστής, ένας αντισημίτης λαϊκιστής, αλλά όχι κάποιος δημοκράτης, φιλοευρωπαίος της χειραφετημένης Αριστεράς». Στη συνέχεια σημειώνει μάλιστα ότι ελπίζει στον Γάλλο Σοσιαλιστή Ραφαέλ Γκλυκσμάν.



Σε έτερη ανάρτηση χαιρετίζει το «στοπ» στη γαλλική Ακροδεξιά, κάνει όμως λόγο για μια «κρίση του πολιτικού κέντρου», αλλά και για μια «συνταγματική κρίση στη Γαλλία». Και παρατηρεί: «Τα πολιτικά άκρα στη Γαλλία είναι ισχυρότερα από ποτέ. Δεν υπάρχει εμπειρία με συνασπισμούς μεν, αλλά μια φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία είναι εφικτή».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.