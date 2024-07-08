Επιστολή προς τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου με την οποία γνωστοποιεί και ξεκαθαρίζει ότι δεν εγκαταλείπει την κούρσα για την επανεκλογή του στο Λευκό Οίκο, απέστειλε ο Τζο Μπάιντεν.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος στα μέλη του κόμματός του, τονίζει ότι γνωρίζει τι κάνει. «Ξέρω καλύτερα από άλλον την ευθύνη».

Σταθερός στην απόφασή του και παρά τις «φωνές» να αποσυρθεί, ο Μπάιντεν επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να μην εγκαταλείψει.

«Παρά τις φήμες που διαρρέουν στον Τύπο και τον άλλον, δεσμεύομαι να παραμείνω σε αυτόν τον αγώνα, να τρέξω για αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους και να νικήσω τον Ντόναλντ Τραμπ» , υπογραμμίζει και προσθέτει ότι ο ίδιος δεν θα έμπαινε ξανά στην κούρσα διαδοχής εάν δεν ήταν σίγουρο ότι μπορεί να καταφέρει και να νικήσει τον αντίπαλό του.

Επικαλείται μάλιστα τη νομιμοποίηση που του έχουν δώσει οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι και καταλήγει: «Έχουμε 119 μέρες μέχρι τις εκλογές να νικήσουμε τον Τραμπ».

Ακολούθως σε τηλεφωνική συνέντευξη στο MSNBC ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι είναι απογοητευμένος από τη συζήτηση για τη φυσική του κατάσταση και τις εκκλήσεις να αποχωρήσει.

«Όποιος από αυτούς τους τύπους πιστεύει ότι πρέπει να είμαι υποψήφιος, να κατέβει στην κούρσα εναντίον μου. Ανακοινώστε την υποψηφιότητά σας, προκαλέστε με στο συνέδριο», τόνισε ο Μπάιντεν, απαντώντας στις αυξανόμενες εκκλήσεις από το κόμμα του να παραιτηθεί μετά την κακή του απόδοση στο ντιμπέιτ.



Δείτε ολόκληρη την επιστολή του Μπάιντεν:

