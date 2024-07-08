Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε σήμερα αντίποινα μετά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 29 ανθρώπων.

Η Ουκρανία θα ζητήσει συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη για την ασφάλεια της χώρας μετά τη ρωσική επίθεση, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στο μεταξύ η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 30 από τους 38 ρωσικούς πυραύλους της σημερινής φονικής επίθεσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους κρουζ, αεροπορικούς βαλλιστικούς πυραύλους και κατευθυνόμενους πυραύλους σε μια συνδυασμένη επίθεση σε ουκρανικές πόλεις, ανακοίνωσε η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - Εφιαλτικές στιγμές στο νοσοκομείο παίδων

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα μπαράζ πυραύλων κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων σε μια ασυνήθιστη για πρωινή ώρα επίθεση, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 29 ανθρώπους σε όλη τη χώρα και έπληξε σημαντικό νοσοκομείο παίδων στο Κίεβο, στην πιο φονική αεροπορική επίθεσή εδώ και μήνες, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Εκατοντάδες άνθρωποι έσπευσαν να απομακρύνουν τα χαλάσματα στο νοσοκομείο παίδων. Γονείς κρατώντας στην αγκαλιά τους μωρά βγήκαν στον δρόμο, σε κατάσταση σοκ και κλαίγοντας ύστερα από την αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί.

«Ήταν τρομακτικό. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, προσπαθούσε να καλύψω (το μωρό μου). Προσπαθούσα να τον καλύψω με αυτό το πανί για να αναπνεύσει», δήλωσε η Σβιτλάνα Κραβτσένκο, 33 ετών, στο Reuters.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) δήλωσαν ότι ρωσικός πύραυλος κρουζ έπληξε σήμερα το πρωί το νοσοκομείο παίδων Okhmatdyt του Κιέβου, σκοτώνοντας, σύμφωνα με αυτή την πηγή, τουλάχιστον δύο νοσηλευτές και τραυματίζοντας επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

«Βρέθηκαν ήδη σχετικά στοιχεία στους τόπους της τραγωδίας, ιδιαίτερα θραύσματα από το ουραίο τμήμα ενός πυραύλου X-101 με σειριακό αριθμό και τμήμα του συστήματος πλοήγησης του ίδιου πυραύλου», σύμφωνα με την ανακοίνωση των SBU. Νωρίτερα, ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε κάθε ευθύνη, δηλώνοντας ότι το νοσοκομείο επλήγη από θραύσματα ουκρανικών αντιαεροπορικών πυραύλων, χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό αυτό.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πάνω από 40 πυραύλους με στόχο διάφορες περιοχές και προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, εμπορικά κτίρια και κατοικίες στο Κίεβο, στη γενέτειρά του, το Κρίβι Ριχ, στην πόλη Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία και σε δύο πόλεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν στο βασικό κύμα των επιθέσεων στο Κίεβο, σύμφωνα με τις αρχές. Περίπου 2 ώρες αργότερα, τα θραύσματα από άλλη πυραυλική επίθεση έπληξαν διαφορετικό νοσοκομείο του Κιέβου, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να σκοτωθούν και τουλάχιστον τρεις να τραυματιστούν, δήλωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στο Κρίβι Ριχ επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 11 ανθρώπων, ενώ πάνω από 40 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Ποκρόβσκ, όπου οι πύραυλοι έπληξαν βιομηχανική μονάδα, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε επίσης στην πόλη Ντνίπρο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να δράσει όσο το δυνατόν πιο αποφασιστικά για να βάλει τέλος στα ρωσικά αεροπορικά χτυπήματα. Δολοφονίες –αυτό είναι που φέρνει ο Πούτιν. Μόνο μαζί μπορούμε να πετύχουμε πραγματική ειρήνη και ασφάλεια», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Δεν στοχοποιούμε αμάχους απαντά η Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων της αμυντικής βιομηχανίας και αεροπορικών βάσεων στην Ουκρανία.

Η Μόσχα έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί ότι στοχοποιεί αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές, αν και οι επιθέσεις της έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες αμάχους από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

