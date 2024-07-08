Τα μετριοπαθή γαλλικά πολιτικά κόμματα πρέπει να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό χωρίς την Ανυπότακτη Γαλλία, δήλωσε στην The Jerusalem Post ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Εβραϊκών Ιδρυμάτων της Γαλλίας (CRIF) Γιόναθαν Αρφί, προειδοποιώντας ότι ο ηγέτης του κόμματος Ζαν-Λυκ Μελανσόν αποτελεί απειλή για τους Εβραίους της Γαλλίας.

Ειδικότερα, ο ίδιος δήλωσε ότι «περιμένουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Δεν ξέρουμε τι είδους κυβέρνηση θα έχουμε», και πρόσθεσε «ό,τι θα συμβεί στη συνέχεια για τους Εβραίους εξαρτάται από την κυβέρνηση που θα σχηματιστεί».

Η CRIF και άλλες γαλλοεβραϊκές ομάδες είχαν πραγματοποιήσει εκστρατεία καλώντας σε υποστήριξη των μετριοπαθών και κατά της Εθνικής Συσπείρωσης και της Ανυπότακτης Γαλλίας.

«Ο αγώνας ήταν ενάντια στην ακροδεξιά και την άκρα αριστερά», είπε ο Αρφί. «Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τη μετριοπαθή αριστερά ότι δεν θα είναι αποδεκτό ένας συνασπισμός με τον Μελανσόν».

Ο Μελανσόν έκανε τη Γάζα κύριο στοιχείο της εκστρατείας, είπε ο Αρφί, ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα άτομο που αποτελεί απειλή κατά των Εβραίων», κατηγορώντας τον παράλληλα ότι τροφοδοτεί το αντι-ισραηλινό κλίμα στη Γαλλία.

Ο Αρφί απέρριψε τις ανησυχίες ότι η σκληρή στάση που είχαν τηρήσει η CRIF, ο Αρχιραβίνος της Γαλλίας, το Central Consistory και άλλες ομάδες κατά της Εθνικής Συσπείρωσης ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει περισσότερο τον αντισημιτισμό στα δεξιά, λέγοντας ότι οι Εβραίοι ήταν ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού που ψήφιζε και δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνος για το αποτέλεσμα.

Πηγή: skai.gr

