Βενεζουέλα: Παραιτήθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας Τάρεκ Σάαμπ, καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη, Αλφρέδο Ρούις Ανγκούλο, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στην Εθνοσυνέλευση της χώρας ανέφερε σήμερα ο γραμματέας της.

Οι βουλευτές θα επιλέξουν τους προσωρινούς αντικαταστάτες τους, μέχρι να εκλεγούν νέος Γενικός Εισαγγελέας και νέος Συνήγορος του Πολίτη, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σώματος Χόρζε Ροντρίγκεζ.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ υποσχέθηκε στα τέλη Ιανουαρίου να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Πηγή: skai.gr

