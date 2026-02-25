Βενεζουέλα: Παραιτήθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας Τάρεκ Σάαμπ, καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη, Αλφρέδο Ρούις Ανγκούλο, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στην Εθνοσυνέλευση της χώρας ανέφερε σήμερα ο γραμματέας της.
Οι βουλευτές θα επιλέξουν τους προσωρινούς αντικαταστάτες τους, μέχρι να εκλεγούν νέος Γενικός Εισαγγελέας και νέος Συνήγορος του Πολίτη, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σώματος Χόρζε Ροντρίγκεζ.
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ υποσχέθηκε στα τέλη Ιανουαρίου να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.