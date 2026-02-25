Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βενεζουέλα: Παραιτήθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Συνήγορος του Πολίτη

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ υποσχέθηκε στα τέλη Ιανουαρίου να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Tarek William Saab

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας Τάρεκ Σάαμπ, καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη, Αλφρέδο Ρούις Ανγκούλο, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στην Εθνοσυνέλευση της χώρας ανέφερε σήμερα ο γραμματέας της.

Οι βουλευτές θα επιλέξουν τους προσωρινούς αντικαταστάτες τους, μέχρι να εκλεγούν νέος Γενικός Εισαγγελέας και νέος Συνήγορος του Πολίτη, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σώματος Χόρζε Ροντρίγκεζ.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ υποσχέθηκε στα τέλη Ιανουαρίου να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βενεζουέλα Παραίτηση εισαγγελέας Συνήγορος του Πολίτη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark