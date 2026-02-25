Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν επιχειρεί να προωθήσει την παράνομη μετανάστευση στην Πολωνία, και από εκεί στην Ευρώπη, στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου εναντίον της Δύσης, αναφέρει η Telegraph.

A few days ago Polish border guards @Straz_Graniczna discovered a tunnel into Poland from Belarus. It was used for trafficking illegal migrants into western Europe.



130 illegal migrants were caught. Mainly Afghani and Pakistanis, Indians, Nepalese, and Bangladeshis. pic.twitter.com/dOaG5euoGc December 15, 2025

Ο Ρώσος ηγέτης χρησιμοποιεί το κράτος-μαριονέτα του Αλεξάντερ Λουκασένκο για να στέλνει μετανάστες στην ΕΕ, με στόχο να σπείρει χάος στη Δύση, σημειώνει η εφημερίδα.

Ο ελεγχόμενος από το Κρεμλίνο δικτάτορας χρησιμοποιεί μυστηριώδεις ειδικούς της Μέσης Ανατολής για να σκάψει κάτω από τα δυτικά σύνορα της χώρας του, δήλωσαν Πολωνοί αξιωματούχοι.

Έχει επιχειρήσει να εισάγει λαθραία δεκάδες χιλιάδες μετανάστες στην Πολωνία, κυρίως από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Είναι μέρος των προσπαθειών του Ρώσου προέδρου να αποσταθεροποιήσει τον δυτικό συνασπισμό που υποστηρίζει την Ουκρανία, ενόσω η Ρωσία διεξάγει πόλεμο στη χώρα.

Μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες ήταν κοντά στη Ναρέβκα στη βόρεια Πολωνία.

Η Λευκορωσία προσπάθησε να στείλει 180 μετανάστες μέσω του υπόγειου περάσματος μήκους 60 μέτρων - αλλά οι περισσότεροι συνελήφθησαν όταν εμφανίστηκαν στην Πολωνία.

Η είσοδος του τούνελ ήταν κρυμμένη σε ένα δάσος στην πλευρά της Λευκορωσίας, όπου εκτεινόταν για 50 μέτρα, ενώ εισχωρούσε σε βάθος 10 μέτρων στην Πολωνία.

Το βίντεο της κρυφής σήραγγας δείχνει ένα στενό χώρο στηριγμένο σε τσιμεντένιες δοκούς.

Η πολωνική συνοριακή αστυνομία βρήκε συνολικά τέσσερις λαγούμια τύπου «Great Escape», ανακοινώνοντας ότι σκάφτηκαν από ειδικούς με «υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης».

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι Ιρανοί πληρεξούσιοι, το Ισλαμικό Κράτος, η Χαμάς, η Χεζμπολάχ ή ορισμένες φατρίες από το Κουρδιστάν θα μπορούσαν να βρίσκονται πίσω από τις ανασκαφές.

X/Straz_Graniczna

Η Αμερικανίδα στρατιωτική ιστορικός Δρ. Λινέτ Νουσμπάχερ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ένα από τα πράγματα που είδαμε αμέσως μετά τον πόλεμο του Λιβάνου το 2006 ήταν οι... παρελάσεις τσιμεντοβιομηχανιών που σχημάτιζαν ουρές στον νότιο Λίβανο.

«Βλέπαμε πάρα πολλά τούνελ ιρανικής κατασκευής. Έχουμε επίσης άφθονα στοιχεία για τη Χαμάς που έκανε το ίδιο πράγμα στη Γάζα. Οπότε, αν επιζητούσατε αυτή τη βαθιά τεχνογνωσία για τη διάνοιξη σηράγγων, τότε η απάντηση στην ερώτησή σας θα ήταν η Μέση Ανατολή».

Ο Πολωνός υπουργός Τσέσλαφ Μρότσεκ δήλωσε από πλευράς του ότι οι σήραγγες αποδεικνύουν την αυξανόμενη απελπισία των διακινητών.

«Το σκάψιμο αυτών των σηράγγων σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητά μας στην αναχαίτιση της μετανάστευσης είναι τόσο υψηλή, που αποφασίστηκε να φέρουν ειδικούς από τη Μέση Ανατολή για να τις ανοίξουν» σημείωσε.

X/Straz_Graniczna

Your Premium trial has ended

Your Premium trial has ended

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.