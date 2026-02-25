Oliver «Power» Grant: Πέθανε στα 52 του ο ιδρυτής των Wu-Tang Clan

Σε ηλικία 52 ετών έφυγε από τη ζωή ο ραπερ Oliver «Power» Grant.

Ηταν ένας εκ των ιδρυτών του ιστορικού συγκροτήματος Wu-Tang Clan.

Την είδηση δημοσίευσε ο γνωστός ιστότοπος μουσικής και κουλτούρας Okayplayer.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζει πως με λύπη ανακοινώνει τον θάνατο του Oliver «Power» Grant, χαρακτηρίζοντας τον έναν διορατικό επιχειρηματία και συνιδρυτή των θρυλικών Wu-Tang Clan».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Grant διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός από τα πιο επιδραστικά κινήματα στη χιπ χοπ σκηνή.

Με έμφαση στον δημιουργικό έλεγχο και την ενίσχυση της κοινότητας, συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας παρακαταθήκης που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής, θεμελιώνοντας μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από την ανεξαρτησία, την επιχειρηματικότητα και την ιδιοκτησία.

We are saddened to announce the passing of Oliver "Power" Grant, visionary entrepreneur and co-founder of the legendary Wu-Tang Clan.



A driving force behind one of hip-hop’s most influential movements, Power helped build a global legacy rooted in independence, ownership, and… pic.twitter.com/TC2vt4MMfx — Okayplayer (@okayplayer) February 24, 2026

Πηγή: skai.gr

