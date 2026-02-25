Λογαριασμός
Οι ΗΠΑ εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τις άδειες μεταπώλησης πετρελαίου Βενεζουέλας για χρήση στην Κούβα

Το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ θα διευκολύνει τη χορήγηση αδειών για μεταπώληση πετρελαίου Βενεζουέλας προς Κούβα, εφόσον οι συναλλαγές στηρίζουν τον κουβανικό λαό

Αγωγός πετρελαίου διυλιστηρίου

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει ευνοϊκή πολιτική έναντι των αιτήσεων για συγκεκριμένες άδειες που ζητούν την έγκριση για μεταπώληση πετρελαίου προέλευσης Βενεζουέλας για χρήση στην Κούβα, σύμφωνα με οδηγίες που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου.

Η ευνοϊκή πολιτική αδειοδότησης απευθύνεται σε συναλλαγές που υποστηρίζουν τον κουβανικό λαό, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, αναφέρουν οι οδηγίες, ενώ οι συναλλαγές που αφορούν ή ωφελούν τον κουβανικό στρατό ή άλλους κυβερνητικούς θεσμούς δεν θα καλύπτονται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: ΗΠΑ Βενεζουέλα Κούβα πετρέλαιο ενέργεια εμπάργκο Λατινική Αμερική
