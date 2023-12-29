Βενεζουέλα: Μεγάλη μείωση των βίαιων θανάτων κατά 25% το 2023

Ο αριθμός των βίαιων θανάτων στη Βενεζουέλα, χώρα η οποία θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες στην υφήλιο, μειώθηκε κατά περίπου 25% το 2023, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη από το Παρατηρητήριο της Βίας στη Βενεζουέλα (Observatorio Venezolano de Violencia, OVV), μη κυβερνητική οργάνωση οι αριθμοί της οποίας θεωρούνται δεδομένα αναφοράς, ελλείψει επίσημων στατιστικών.

Καταγράφεται «μεταβολή της τάσης τα τελευταία χρόνια (...) Ο δείκτης των 26,8 βίαιων θανάτων ανά 100.000 κατοίκους είναι μεγάλη μείωση 8,5 μονάδων σε σύγκριση με αυτούς που καταγράφτηκαν τα έτη 2021 και 2022, οι οποίοι ανήλθαν σε 34,9 και 35,3», σημειώνεται στην έκθεση του OVV.

Πάντως, σύμφωνα με τη μελέτη, που βασίζεται σε ανοικτές πηγές —κυρίως δημοσιεύματα στον Τύπο—, η Βενεζουέλα συνεχίζει να συγκαταλέγεται στις βιαιότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Από το σύνολο των 6.973 βίαιων θανάτων που κατέγραψε το OVV το 2023, οι 3.112 οφείλονταν σε ανθρωποκτονίες και οι 2.332 επήλθαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της αστυνομίας.

Τα σύνολα των βίαιων θανάτων ανήλθαν σε 9.367 το 2022 και σε 9.447 το 2021. Οι αριθμοί αυτοί δεν συμπεριλαμβάνουν τις εξαφανίσεις, που το OVV εκτιμά πως έφθασαν τις 1.443 το 2023, τις 1.370 το 2022 και τις 1.634 το 2021.

Η χώρα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων έχει γνωρίσει σημαντική μείωση του αριθμού των βίαιων θανάτων από το 2016, όταν το OVV είχε καταγράψει 28.479 υποθέσεις αυτής της φύσης, με φόντο τη μαζική μετανάστευση και τη βαθιά οικονομική κρίση.

«Η μείωση του αριθμού των βίαιων θανάτων δεν σηματοδοτεί κατ’ ανάγκη μείωση της εγκληματικότητας, αλλά μάλλον μετεξέλιξη της εγκληματικότητας», επισήμανε πάντως στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ροβέρτο Μπρισένιο-Λεόν, ο διευθυντής του OVV, κατά τον οποίο η ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος τού έδωσε πρακτικά «μονοπώλιο» της βίας λόγω της αδυναμίας του κράτους και μείωσε τα θανάσιμα εγκλήματα.

Ο παγκόσμιος μέσος όρος των ανθρωποκτονιών δεν ξεπερνά τις 5,8 ανά 100.000 κατοίκους και αυτός στην αμερικανική ήπειρο τις 15 ανά 100.000, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

