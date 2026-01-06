Βενεζουέλα: Ισορροπία φόβου για τη Ροντρίγκεζ

Ορκίστηκε η νέα πρόεδρος στο Καράκας και μίλησε για συνεργασία με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού, απαντώντας έμμεσα στις απειλές Τραμπ.Η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και στενή συνεργάτιδα του Νικολάς Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκεζ ορκίστηκε νέα πρόεδρος της χώρας καθώς η ανασφάλεια για το μέλλον της χώρας συνεχίζεται και οι οπαδοί του απαχθέντος προέδρου συνεχίζουν να διαδηλώνουν στο Καράκας, ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ο Μαδούρο που κατηγορείται στις ΗΠΑ ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με στόχο τη διακίνηση ναρκωτικών οδηγήθηκε στο δικαστήριο, άκουσε τις κατηγορίες και δήλωσε αθώος, αποκαλώντας τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».



Συνεργασία και σεβασμός

Πηγή: Deutsche Welle

Από την πλευρά της η νέα πρόεδρος της χώρας προσπάθησε να τηρήσει κάποιες ευαίσθητες ισορροπίες, επικαλούμενη την πρόθεση συνεργασίας με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο σεβασμού και αποφυγής ξένης ανάμιξης στη χώρα. Η Ροντρίγκεζ έχει προφανώς στο μυαλό της την προειδοποίηση του Τραμπ ότι «αν δεν κάνει αυτά που πρέπει θα έχει τύχη χειρότερη και από εκείνη του Μαδούρο». Από την άλλη θα πρέπει να καθησυχάσει και τις ανησυχίες των συμπατριωτών της για μετατροπή της χώρας σε υποχείριο των ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κυβερνήσουν τη χώρα το επόμενο διάστημα μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο διευκρίνισε πάντως αργότερα ότι «δεν θα κυβερνήσουμε. Θα ελέγξουμε την πολιτική» της Βενεζουέλας.Έτσι κι αλλιώς θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να κυβερνηθεί η χώρα από μια ξένη δύναμη. Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν συμμάχους εντός της Βενεζουέλας και να αναζητήσουν μεταξύ άλλων και τη συνεργασία του στρατού. Προφανώς δεν είναι έτοιμες για να αναλάβουν να «τρέξουν» ολοκληρωτικά τη χώρα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αμερικανική παρουσία στη χώρα. Ακόμα και η πρεσβεία των ΗΠΑ έχει κλείσει. Σύμφωνα με ξένα πρακτορεία οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους φαίνεται να έχουν ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης στη χώρα, μετά από αυτή την ιδιόμορφη ανακωχή με τον Τραμπ. Υπήρξαν μόνο κάποιες μικρές και σποραδικές αντιδράσεις εναντίον της Ροντρίγκεζ από τη μεριά της αντιπολίτευσης.Πρόωρες τώρα οι εκλογέςΟ Τραμπ απέρριψε την πρόταση για άμεση διεξαγωγή εκλογών, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά πρόωρο. Στο μεταξύ η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, προσωπικότητα της αντιπολίτευσης και πρόσφατα βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, για την οποία ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν τυγχάνει του «αναγκαίου σεβασμού στην πατρίδα της», ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιστρέψει στη Βενεζουέλα.Ο διεθνής Τύπος συνεχίζει να ασχολείται με το ερώτημα αν τη μοίρα της Βενεζουέλας θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ο Τραμπ έχει απειλήσει κατά καιρούς μια σειρά από χώρες είτε της ευρύτερης περιοχής, όπως η Κούβα και η Κολομβία είτε σε άλλες γωνιές του πλανήτη. Στο Ιράν όπου συμπληρώνεται σχεδόν ένα δεκαήμερο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εναντίον της ακρίβειας φαίνεται ότι υπάρχουν ήδη θύματα της βίαιης κρατικής καταστολής. Πολλοί εκτιμούν ότι ένα χτύπημα των ΗΠΑ είναι σχεδόν αναπόφευκτο με την κυβέρνηση Νετανιάχου ουσιαστικά να πιέζει για κάτι τέτοιο, ελπίζοντας σε αποσταθεροποίηση αν όχι και ανατροπή του καθεστώτος. Όμως εδώ τα πράγματα είναι εξαιρετικά περίπλοκα.Στο επίκεντρο η ΓροιλανδίαΣτην Ευρώπη και ειδικά στη Δανία ανησυχούν για το μέλλον της Γροιλανδίας, την οποία ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ». Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν προειδοποίησε ότι ένα χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον μιας άλλης χώρας-μέλους θα σηματοδοτούσε το τέλος του ΝΑΤΟ. Το βράδυ της Τρίτης θα απαντήσει σε ζωντανή εκπομπή της δανικής τηλεόρασης σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και πολιτών για το θέμα. Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν κάλεσε πάντως τους συμπατριώτες του να παραμείνουν ψύχραιμοι λέγοντας ότι «Βενεζουέλα και Γροιλανδία δεν είναι συγκρίσιμες».H Δανή πολιτικός ήταν η πρώτη, που ανοικτά πήρε θέση απέναντι στις απειλές του Τραμπ. Αργότερα οι ηγέτες επτά ευρωπαϊκών κρατών (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία) με κοινή τους δήλωση εξέφρασαν την υποστήριξη τους προς τη Γροιλανδία, σημειώνοντας πως αρμόδιοι να αποφασίσουν για το μέλλον τους είναι οι ίδιοι οι Γροιλανδοί.Εντυπωσιακό είναι τέλοςότι ακόμα και γνωστοί «τραμπικοί» πολιτικοί στην Ευρώπη, όπως η ακροδεξιά AfD στη Γερμανία έχουν αποφύγει να πάρουν θέση για την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αφουγκραζόμενοι προφανώς την ανησυχία, αλλά και δυσθυμία των Ευρωπαίων πολιτών για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Moναδική εξαίρεση ίσως οι πανηγυρισμοί ακροδεξιών στην Ισπανία για την «απελευθέρωση» της Βενεζουέλας.Πηγές: ARD, DLF, Bloomberg

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.