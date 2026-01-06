Πάπας: Ας υπερισχύσει η βιοτεχνία της ειρήνης

Ο Αμερικανός Ποντίφικας, με το δικό του προσωπικό ύφος, επανέλαβε ξανά ότι οι πραγματικοί Χριστιανοί δεν μπορεί να είναι αδιάφοροι για αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον πλανήτη.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Παρά τη βροχή, πάνω από τριάντα χιλιάδες πιστοί, μέσα και έξω από τον Άγιο Πέτρο, παρακολούθησαν την τελετή λήξης του Αγίου Έτους των Καθολικών. Είχε ξεκινήσει στις 24 Δεκεμβρίου του 2024, με τον πάπα Φραγκίσκο, και ολοκληρώθηκε σήμερα με τον διάδοχό του, τον πάπα Λέοντα. Η Αγία Πύλη του Βατικανού έκλεισε και τις επόμενες ημέρες πρόκειται «να χτιστεί» από τους εργάτες της Αγίας Έδρας, όπως προβλέπει η παράδοση. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες έφτασαν στη Ρώμη, για να ζητήσουν και να λάβουν άφεση αμαρτιών, πάνω από 33 εκατομμύρια προσκυνητές απ’ όλο τον κόσμο.

Πηγή: Deutsche Welle

Μετά τον θάνατο του Φραγκίσκου τον περασμένο Απρίλιο ο νέος ταγός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Αμερικανός πάπας Πρέβοστ, κατάφερε να δώσει το δικό του ιδιαίτερο στίγμα. «Όταν αγαπάμε και αναζητούμε την ειρήνη, προστατεύουμε ό,τι είναι άγιο», τόνισε σήμερα ο Λέων και κατήγγειλε «τη διεστραμμένη οικονομία, η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει κέρδος από τα πάντα, ακόμη και απ’ τη δίψα του ανθρώπου να ανακαλύψει, να ταξιδέψει, να μπορέσει να κάνει μια νέα αρχή».Αναφορές στη Βενεζουέλα και το κράτος δικαίουΛίγο πριν ολοκληρωθεί το Άγιο Έτος, αφιερωμένο στην ελπίδα, ο Ποντίφικας θέλησε να αναφερθεί και στις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι «πρέπει να τύχουν σεβασμού η κυριαρχία της χώρας και να διασφαλιστεί το κράτος δικαίου που εγγυάται το Σύνταγμα». Με λόγια και τρόπο διαφορετικό, ίσως, από τον Φραγκίσκο, ο πάπας Λέων συνεχίζει να μας λέει, ουσιαστικά, ότι οι πραγματικοί χριστιανοί δεν μπορούν να αδιαφορούν για όσα συμβαίνουν γύρω τους. Αρχίζοντας από την ανθρώπινη και φτάνοντας μέχρι την ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα.Σήμερα δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι «ο Ιησούς Χριστός, που λατρεύουν οι μάγοι, δεν μας περιμένει σε εντυπωσιακούς χώρους, αλλά μέσα σε κάποιες ταπεινές πραγματικότητες». Όσο για την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης, ο πάπας πρόσθεσε: «Αντί για τη βιομηχανία του πολέμου, ας υπερισχύσει η βιοτεχνία της ειρήνης».Μετά την ολοκλήρωση του Αγίου Έτους, η ιταλική πρωτεύουσα παρουσιάζεται ανανεωμένη. Χάρη σε κρατικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά κονδύλια, ξοδεύτηκαν πάνω από πέντε δισεκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των αστικών δικτύων μεταφοράς, καθώς και για την ανάπλαση κεντρικών σημείων της πόλης. Η Αγία Πύλη πρόκειται να ανοίξει και πάλι το 2033, στη βασιλική του Αγίου Πέτρου, για ένα νέο Άγιο Έτος των Καθολικών.

