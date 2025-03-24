Αεροσκάφος που αναχώρησε από την Ονδούρα μεταφέροντας 199 μετανάστες που απέλασαν οι αρχές των ΗΠΑ, έφθασε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

«Σήμερα υποδεχόμαστε 199 συμπατριώτες», συνόψισε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο στο διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία, 21 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας Καράκας.

Αυτή ήταν η τέταρτη πτήση με υπηκόους της Βενεζουέλας που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ. Οι δυο πρώτες αναχώρησαν από το Ελ Πάσο, στο Τέξας, τη 10η Φεβρουαρίου. Ακολούθησε ακόμα μία, που μετέφερε 177 μετανάστες από την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Γουαντάναμο, στην Κούβα, στην Ονδούρα.

Οι πτήσεις επαναπατρισμού ξανάρχισαν εν μέσω αντεγκλήσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας με αφορμή τη μεταναστευτική πολιτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Είχαν ανασταλεί πριν από έναν μήνα, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση συμφωνίας που έκλεισαν τον Ιανουάριο, αλλά η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανέφερε το Σάββατο πως θα ξαναρχίσουν.

Τι προηγούμενες ημέρες, μετανάστες από τη Βενεζουέλα απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ και κατέληξαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας του Ελ Σαλβαδόρ, καθώς κατηγορήθηκαν πως είναι μέλη της συμμορίας Tren de Aragua.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτηρίζει απαγωγές τις συλλήψεις, τις απελάσεις και της φυλακίσεις στο Σαλβαδόρ μεταναστών από τη χώρα κι ανακοίνωσε πως προσέλαβε δικηγορικό γραφείο για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

