Συνεχίζονται για 6η συνεχόμενη ημέρα οι προσπάθειες πυροσβεστών για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, σε επιδρομή drones της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις αρχές.

«Μια από τις δεξαμενές και πετρελαϊκά προϊόντα στην εγκατάσταση» εξακολουθούν να «καίγονται», ανέφερε η περιφερειακή αυτοδιοίκηση χθες μέσω Telegram.

Στις 20:00 χθες Κυριακή, οι φλόγες στην εγκατάσταση, στο χωριό Καβκάζσκαγια, είχαν έκταση κάπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την αυτοδιοίκηση της περιφέρειας. Η επιφάνεια όπου εκτείνονται οι φλόγες σχεδόν διπλασιάστηκε την προηγούμενη νύχτα εξαιτίας διαρροής πετρελαϊκών προϊόντων, εξήγησε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε πως η επίθεση αποτελούσε παραβίαση της συμφωνίας να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

Ωστόσο, η συμφωνία αυτή δεν έχει συναφθεί ακόμη, συνομιλίες για αυτή διεξάγονται στη Σαουδική Αραβία.

Οι τοπικές αρχές μετέφεραν στην περιοχή τρένα φορτωμένα με νερό και επιβραδυντικό αφρό για να αντιμετωπιστεί η φωτιά προχθές Σάββατο.

Στην εγκατάσταση αυτή αποθηκεύεται πετρέλαιο που εξάγεται μέσω πετρελαιαγωγού στο Καζακστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

