Συγγενείς μεταναστών από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κατέληξαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας του Ελ Σαλβαδόρ, καθώς κατηγορήθηκαν πως είναι μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, διαδήλωσαν χθες Σάββατο για να απαιτήσουν την απελευθέρωσή τους, διατρανώνοντας την αθωότητά τους.

«Το να έχω τατουάζ δεν με κάνει εγκληματία. Λευτεριά στον Κένλιν Ροδρίγκες!» ή «Ζητάμε δικαιοσύνη για τους αδελφούς μας και τις αδελφές μας, για τον Έντουιν Μελέντες, ελευθερία!», διάβαζε κανείς σε πανό και πλακάτ της διαδήλωσης αυτής που οργανώθηκε στην Μπαρκισιμέτο, στη βορειοδυτική Βενεζουέλα.

Η Μίτσελ Ολιβέρα, αδελφή του Μάικελ Ρόχας Ολιβέρα, ενός από τους 238 υπηκόους της Βενεζουέλας που φυλακίστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ, μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο για την ελπίδα της πως θα ξανάβλεπε τον αδελφό της, πως θα επέστρεφε, που διαψεύστηκε.

«Ήμασταν ευτυχείς επειδή θα έφθανε το (περασμένο) Σάββατο (15η Μαρτίου), αλλά προς μεγάλη μας έκπληξη ξυπνήσαμε την Κυριακή με αυτή την είδηση», των απελάσεων σε φυλακή του Σαλβαδόρ, εξήγησε.

Ο Μάικελ συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2024 στον χώρο εργασίας του. Αρχικά, οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης στην Καλιφόρνια, κατόπιν απελάθηκε — όχι όμως στη Βενεζουέλα, όπως πίστευε, αλλά στη CECOT, τεράστια φυλακή στο Σαλβαδόρ που οικοδομήθηκε για την μελών συμμοριών που λυμαίνονται το κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Αμερικανοί δικηγόροι αρκετών κρατουμένων τονίζουν πως τα τατουάζ αποτέλεσαν το κριτήριο με βάση το οποίο θεωρήθηκε πως ανήκαν στην ισχυρή συμμορία. Οι αμερικανικές αρχές διαβεβαιώνουν πως η διαδικασία επαλήθευσης ήταν πιο διεξοδική, χωρίς να υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες.

«Ζητάμε να φέρουν όλα αυτά τα αθώα αγόρια από το Σαλβαδόρ πίσω στη χώρα τους», επέμεινε η κυρία Ολιβέρα.

Η Γκλάντις Κορομότο Ρόχας, γιαγιά του Κένλιν Ροδρίγκες, υποστήριξε πως οι πολίτες της Βενεζουέλας που οδηγήθηκαν στη σαλβαδοριανή φυλακή υψίστης ασφαλείας είναι θύματα μηχανορραφίας: «πώς γίνεται τόσος κόσμος να είπε πως έρχεται στη Βενεζουέλα και σήμερα να βρίσκεται στο Ελ Σαλβαδόρ; Εξαπατήθηκαν», εξήγησε.

Διαβεβαίωσε ότι ο εγγονός της δεν είναι μέλος καμιάς συμμορίας και ότι δεν είχε καν ποινικό μητρώο.

«Ζητάω από τον πρόεδρο (του Σαλβαδόρ) Ναγίμπ Μπουκέλε, ζητάω από (τον πρόεδρο των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ να ξεκαθαρίσουν αυτή την κατάσταση με όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας», συμπλήρωσε.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτηρίζει απαγωγές τις συλλήψεις, τις απελάσεις και της φυλακίσεις στο Σαλβαδόρ μεταναστών από τη χώρα κι ανακοίνωσε πως προσέλαβε δικηγορικό γραφείο για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

