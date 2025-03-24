Έξι αστυνομικοί από την Κένυα σκοτώθηκαν όταν μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ της γειτονικής Σομαλίας επιτέθηκαν εναντίον στρατώνα εφέδρων του σώματος κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσε η αστυνομία της Κένυας.

Η έφοδος, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν «διάφορα όπλα», συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτήρων οπλοβομβίδων, έγινε χθες Κυριακή το πρωί στην κομητεία Γκαρίσα, εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Επιβεβαίωσε πως έξι μέλη του σώματος σκοτώθηκαν και άλλα τέσσερα, που τραυματίστηκαν, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Είπε ακόμη πως δυο μαχητές της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης σκοτώθηκαν και τρίτο τραυματίστηκε βαριά στη μάχη.

Άλλοι τζιχαντιστές πιστεύεται πως διέφυγαν με οπλισμό που άρπαξαν από τον στρατώνα.

Μέλη της Σεμπάμπ έχουν λημέρια στο έδαφος της Κένυας, στο δάσος Μπόνι της κομητείας Γκαρίσα, κι αναμετρώνται συχνά με κενυατικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η Σεμπάμπ («Νεολαία»), οργάνωση που ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, πολεμά για πάνω από δυο δεκαετίες για να ανατρέψει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας, που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, και να επιβάλλει δικό της καθεστώς βασισμένο στη δική της ακραία ερμηνεία του ισλαμικού νόμου. Η δράση της κλιμακώθηκε ξανά τους τελευταίους μήνες.

Η οργάνωση έχει εξάλλου διαπράξει επανειλημμένες πολύνεκρες επιθέσεις στο έδαφος της Κένυας, εν μέρει σε αντίποινα για την ανάπτυξη κενυατικών στρατευμάτων στη σομαλική επικράτεια στο πλαίσιο αφρικανικών στρατιωτικών αποστολών εναντίον της.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι εξέδωσε την περασμένη Τρίτη ταξιδιωτική οδηγία καλώντας τους Αμερικανούς να μην πηγαίνουν σε ορισμένους τομείς της Κένυας, μεταξύ άλλων στην Γκαρίσα και σε άλλες κομητείες που γειτονεύουν με τη Σομαλία, εξαιτίας της απειλής τρομοκρατικών ενεργειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

