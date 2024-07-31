Η Βενετία θα περιορίσει από σήμερα το μέγεθος των τουριστικών γκρουπ στα 25 άτομα σε μια ακόμα προσπάθεια να περιορίσει τον αντίκτυπο από τα πλήθη επισκεπτών στην πόλη.

Οι τοπικές αρχές θα απαγορεύσουν επίσης τη χρήση μεγαφώνων από ξεναγούς στο πλαίσιο μέτρων που στόχο έχουν να «προστατεύσουν την ηρεμία των κατοίκων» και να διασφαλίσουν ότι οι πεζοί μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη ελευθερία.

Για όσους δεν συμμορφωθούν με αυτά τα νέα μέτρα, που αρχικά σχεδιαζόταν να τεθούν σε ισχύ τον Ιούνιο αλλά καθυστέρησαν έως τις αρχές Αυγούστου, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 25 έως 500 ευρώ.

Οι περιορισμοί καλύπτουν το κέντρο της πόλης καθώς και τα νησιά Μουράνο, Μπουράνο και Τορτσέλο.

Τον Απρίλιο, η Βενετία έγινε η πρώτη πόλη στον κόσμο που εισήγαγε σύστημα πληρωμών για τους τουρίστες σε ένα πείραμα με στόχο να αποθαρρύνει τους ημερήσιους επισκέπτες από το φθάνουν εκεί κατά τις περιόδους αιχμής.

Το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο παρακολούθησαν στενά άλλοι δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί, διήρκησε μόλις 29 ημέρες και έληξε τον Ιούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια περίοδο διαβούλευσης προκειμένου να αποφασιστεί πώς θα προχωρήσει το σχέδιο αυτό στο μέλλον.

Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις στους κανόνες για τα τουριστικά γκρουπ. Παιδιά έως 2 ετών δεν περιλαμβάνονται στην καταμέτρηση και ο περιορισμός αίρεται για τους φοιτητές που επισκέπτονται την πόλη ή βρίσκονται σε εκπαιδευτικό ταξίδι.

Πηγή: skai.gr

