Πριν από τον θάνατο του Ισμαΐλ Χανίγε σε επίθεση στην Τεχεράνη, το παλαιστινιακό ισλαμικό κίνημα έχει αποδώσει στο Ισραήλ και άλλες επιθέσεις κατά υψηλόβαθμων μελών της ηγεσίας του.

Στις 5 Ιανουαρίου 1996, ο Γεχία Αγιάς, ο πυροτεχνουργός της Χαμάς, ο επονομαζόμενος «μηχανικός», σκοτώνεται στην Γάζα από την έκρηξη του παγιδευμένου κινητού του τηλεφώνου. Το εγχείρημα αποδόθηκε στο Σιν Μπετ, τις ισραηλινές υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1997, δέκα σχεδόν χρόνια μετά την ίδρυση της Χαμάς, ένα από τα ιδρυτικά της μέλη, ο Χάλεντ Μεσάαλ, γλιτώνει στο Αμάν από απόπειρα δολοφονίας από πράκτορες της Μοσάντ, που του διοχετεύουν δηλητήριο.

Ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς πέφτει σε κώμα. Σώζεται από τον βασιλιά της Ιορδανίας Χουσέιν που επεμβαίνει προς το Ισραήλ και απαιτεί το αντίδοτο του δηλητηρίου με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των δραστών της επίθεσης.

Ακολουθεί ανταλλαγή κρατουμένων, στο πλαίσιο της οποίας απελευθερώνεται ο πνευματικός ηγέτης της Χαμάς, ο σέιχ Αχμεντ Γιασίν.

Ο Σάλαχ Σεχαντέ, αρχηγός των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, σκοτώνεται σε επιδρομή στην Γάζα στις 22 Ιουλίου 2002. Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους η σύζυγός του, η κόρη τους και οκτώ ακόμη παιδιά, χάνουν την ζωή τους σε επιχείρηση της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, που έριξε μία βόμβα σε κτίριο.

Ο Ισμαΐλ Αμπού Χανάμπ, εκ των ιδρυτών της Χαμάς και κορυφαίο στέλεχος της πολιτικής της πτέρυγας, σκοτώνεται στις 22 Αυγούστου 2003 από ισραηλινούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά του αυτοκινήτου στην Γάζα.

Επτά μήνες αργότερα, ο σέιχ Αχμεντ Γιασίν σκοτώνεται στις 22 Μαρτίου 2004 σε επίθεση ισραηλινού ελικοπτέρου στην Γάζα κατά την έξοδό του από τζαμί.

Λιγότερο από έναν μήνα μετά, ο διάδοχός του στην ηγεσία της Χαμάς, ο Αμπντέλ Αζίζ Ραντίσι, σκοτώνεται με την σειρά του σε ισραηλινή επιδρομή. Ακολουθεί τον Σεπτέμβριο επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο κατά στελέχους της Χαμάς, του Εζεντίν Σέιχ Χαλίλ. Το Ισραήλ αναγνωρίζει «ατύπως» ότι βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση.

Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας από την Χαμάς, ο επικεφαλής της πλέον ριζοσπαστικής πτέρυγας του ισλαμικού κινήματος, ο Νιζέρ Ραγιάν, σκοτώνεται την 1η Ιανουαρίου 2009 μαζί με τις τέσσερις συζύγους του, 10 από τα 12 παιδιά του και δύο γείτονες σε επιδρομή κατά την διάρκεια της επίθεσης κατά της Λωρίδας της Γάζας.

Δεκαπέντε ημέρες αργότερα, άλλο στέλεχος της ηγεσίας της Χαμάς, ο Σαΐντ Σιάμ, σκοτώνεται κατά την διάρκεια επιδρομής.

Ενας από τους ιδρυτές της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο Μαχμούντ Αμπντέλ Ραούφ-Αλ-Μαμπνούχ, βρίσκεται νεκρός στις 20 Ιανουαρίου 2010 σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Ντουμπάι. Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ.

Στις 14 Νοεμβρίου 2012, η επιχείρηση «Pillar of Defense» κατά των ένοπλων οργανώσεων στην Γάζα ξεκινά με την «στοχευμένη εξόντωση» του επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς Αχμαντ Τζααμπάρι σε αεροπορική επιδρομή κατά του αυτοκινήτου του στην πόλη της Γάζας.

Στις 21 Αυγούστου 2014, το Ισραήλ σκοτώνει σε αεροπορική επιδρομή τρεις διοικητές της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στην Ράφα, ανάμεσά τους οι Μοχάμεντ Αμπού Χαμάλα και Ραέντ αλ-Ατάρ, οι οποίοι περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των πέντε πλέον καταζητουμένων τρομοκρατών της Χαμάς στην Γάζα.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς, ο Σάλεχ-αλ-Αρούρι, σκοτώνεται στις 2 Ιανουαρίου 2024 σε νότια συνοικία της Βηρυτού, σε πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Ο Γιαχία Σινουάρ, ο αρχηγός της Χαμάς στην Γάζα, και ο Μοχάμεντ Ντέιφ, ο αρχηγός της στρατιωτικής πτέρυγας του κινήματος, παραμένουν στόχοι του ισραηλινού στρατού.

