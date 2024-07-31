Η Τουρκία θα καλέσει τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, να μιλήσει στο τουρκικό κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Νουμάν Κουρτουλμούς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Εάν δεν υπάρξουν ζητήματα, θα καλέσουμε τον κ. Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του τουρκικού κοινοβουλίου και θα εξηγήσει την παλαιστινιακή ζήτημα ενώπιον των βουλευτών», φέρεται να είπε ο Κουρτουλμούς.

Νωρίτερα, σύσσωμη η τουρκική πλευρά καταδίκασε τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δηλώνει ότι επίθεση στον ηγέτη της Χαμάς έχει στόχο να κάμψει τη λαϊκή βούληση των Παλαιστινίων, αλλά η σιωνιστική βαρβαρότητα δεν θα πετύχει τους στόχους της, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν καταδίκασε σθεναρά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη και πρόσθεσε ότι μαζί με τη δολοφονική επίθεση κατά του διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό αποτελούν «βρόμικα σχέδια».

