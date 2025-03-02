Βατικανό: Σταθερή η κατάσταση του πάπα Φραγκίσκου - Πέρασε ήσυχη νύχτα

Σταθερή είναι η κατάσταση του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται με διπλή πνευμονία στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης για 17η ημέρα, δήλωσε την Κυριακή το Βατικανό, προσθέτοντας ότι αναπαύεται και ότι πέρασε μια ήσυχη νύχτα.

Το Βατικανό ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι η κατάσταση του 88χρονου ποντίφικα σταθεροποιήθηκε μετά τη «μεμονωμένη» αναπνευστική κρίση που είχε μια ημέρα νωρίτερα.

«Η νύχτα ήταν ήσυχη, ο πάπας συνεχίζει να αναπαύεται», ανέφερε η τηλεγραφική ανακοίνωση που εξέδωσε το Βατικανό το πρωί της Κυριακής, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πλήρης ιατρική ενημέρωση για την κατάσταση του πάπα αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής.

Ο πάπας Φραγκίσκος εισήχθη στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης στις 14 Φεβρουαρίου με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα που γρήγορα εξελίχθηκαν σε διπλή πνευμονία.

Ο πάπας υπέστη συστολή των αναπνευστικών του οδών την Παρασκευή, κάτι που προσομοιάζει σε κρίση άσθματος.

Ωστόσο, το Σάββατο, σε μια πιο αισιόδοξη ανακοίνωση, το Βατικανό ανέφερε ότι ο Πάπας δεν είχε πυρετό και δεν έδειξε σημάδια αυξημένου αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων, προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία του αίματός του ήταν σταθερή.

Ο αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων συχνά υποδηλώνει την παρουσία ενεργού λοίμωξης ή φλεγμονής.

«Η κλινική κατάσταση του Αγίου Πατέρα παρέμεινε σταθερή», δήλωσε το Βατικανό το Σάββατο, προσθέτοντας ότι η πρόγνωση εξακολουθεί να είναι επιφυλακτική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει ακόμη διαφύγει τον κίνδυνο.

Το Βατικανό πρόσθεσε το Σάββατο ότι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο πάπας χρειάστηκε μη επεμβατικό, μηχανικό αερισμό, που εναλλασσόταν με «μακρές περιόδους οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής».

Ο πάπας δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που εισήχθη στο νοσοκομείο. Είναι η μεγαλύτερη απουσία του από την έναρξη της παπικής θητείας του, τον Μάρτιο του 2013, και οι γιατροί του δεν έχουν πει πόσο ακόμη θα διαρκέσει η θεραπεία του.

Ο Φραγκίσκος δεν θα κάνει τη συνηθισμένη του προσευχή της Κυριακής με προσκυνητές για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Το κείμενο της προσευχής θα δημοσιευθεί αντί να διαβαστεί από τον ποντίφικα.



