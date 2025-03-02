ΗΠΑ: Τις πρώτες 40 ημέρες του στην προεδρία ο Τραμπ υπέγραψε αριθμό ρεκόρ 79 διαταγμάτων

Δεκάδες διατάγματα που καταδεικνύουν την επιθυμία του να ανατρέψει την πολιτική των ΗΠΑ: μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπογράψει 79 “εκτελεστικά διατάγματα”, όσα είχε υπογράψει ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν τον πρώτο χρόνο της προεδρίας του, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

H χιονοστιβάδα αυτή διαταγμάτων αποτελεί ιστορικό ρεκόρ: σύμφωνα με το American Registry, κανένας πρόεδρος δεν έχει υπογράψει τόσα διατάγματα στην αρχή της θητείας του από το 1937, χρονολογία από την οποία η υπηρεσία αυτή άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία.

Επίσης πρόκειται για έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό σε σχέση με την πρώτη του θητεία, όταν ο Τραμπ στο ίδιο διάστημα είχε υπογράψει μόλις 15 διατάγματα.

Αμφισβητεί τα θεμέλια του ελεύθερου εμπορίου, τους νόμους που προστατεύουν εθνοτικές μειονότητες και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, περιορίζει ή καταργεί ομοσπονδιακές υπηρεσίες: ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται συχνά με το στυλό του στο χέρι να υπογράφει διατάγματα και να τονίζει την επιθυμία να αποκαταστήσει το μεγαλείο των ΗΠΑ.

Περίπου το ένα τρίτο των διαταγμάτων που έχει υπογράψει μέχρι τώρα τροποποιούν ή καταργούν νόμους της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ωστόσο η επιθυμία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου να αλλάξει ριζικά την πολιτική των ΗΠΑ αντιμετωπίζει και κάποια αντίσταση: στις 27 Φεβρουαρίου είχαν γίνει προσφυγές στη δικαιοσύνη κατά 16 από τα διατάγματά του, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο “Just Security” της νομικής σχολής του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Δασμοί, υποστήριξη των ορυκτών καυσίμων, δημιουργία ενός κρατικού ταμείου: η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο των διαταγμάτων που έχει υπογράψει ο Τραμπ, συνολικά 27, με βάση την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δώδεκα αφορούν το εμπόριο και τους δασμούς.

Ο Ρεπουμπλικάνος κήρυξε “ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης” προκειμένου να ενισχύσει την παραγωγή υδρογονανθράκων στις ΗΠΑ. Εξάλλου, καθώς έχει χαρακτηρίσει “απάτη” την ενεργειακή μετάβαση, έχει υπογράψει διατάγματα κατά των ηλεκτρικών οχημάτων και των σχεδίων ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας, ενώ ένα διάταγμα αφορούσε συγκεκριμένα τα πλαστικά καλαμάκια, τη χρήση των οποίων επανέφερε.

Περίπου 14 διατάγματα που έχει εκδώσει ο Τραμπ αφορούν ζητήματα συμπερίληψης, ποικιλομορφίας και ισότητας. Μεταξύ αυτών ένα που αναγνωρίζει ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα: το αρσενικό και το θηλυκό, και ένα άλλο διάταγμα που απαγορεύει “την τρανς ιδεολογία”στον στρατό και έχει στόχο να αποκλείσει από τις ένοπλες δυνάμεις τα διεμφυλικά άτομα. Για όλα αυτά τα διατάγματα έχουν κατατεθεί προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Δύο διατάγματα απαγορεύουν στις κυβερνητικές υπηρεσίες και τον στρατό να κάνουν θετικές διακρίσεις στην πρόσληψη ατόμων με βάση το φύλο ή την εθνικότητά τους. Πρόκειται για ακόμη ένα θέμα που κυριάρχησε στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ με 16 διατάγματα μέχρι στιγμής να σχετίζονται – άμεσα ή έμμεσα-- με αυτό.

Διάταγμα που υπέγραψε ο δισεκατομμυριούχος στα τέλη Ιανουαρίου ανέφερε ότι το πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων “βλάπτει τα συμφέροντα” της χώρας. Επίσης ο Τραμπ εξέδωσε διάταγμα που ακυρώνει το δίκαιο του εδάφους, αν και πολλοί ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν εμποδίσει την εφαρμογή του. Η δικαστική διαμάχη για το θέμα ενδέχεται να φτάσει ως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα διατάγματα που υπέγραψε ο Ρεπουμπλικάνος χθες Σάββατο προβλέπεται η αναγνώριση των αγγλικών ως της επίσημης γλώσσας των ΗΠΑ, ακυρώνοντας πρόβλεψη που ισχύει από το 2000 και την εποχή της προεδρίας του Τζορτζ Κλίντον και η οποία διευκόλυνε την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες για τα “άτομα που έχουν περιορισμένη γνώση των αγγλικών”.

Πλέον, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν θα υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής, αλλά θα εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια.

Με έξι διατάγματα ο Τραμπ διευκρίνισε τα προνόμια της υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (Doge), της οποίας ηγείται ο Ίλον Μασκ και έχει αναλάβει να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες.

Παράλληλα 13 διατάγματα του Τραμπ αφορούν την υγεία, μεταξύ των οποίων ένα με το οποίο οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένα άλλο που εμποδίζει την πρόσβαση σε ιστότοπο της κυβέρνησης με πληροφορίες για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα ή ένα ακόμη που ακυρώνει προηγούμενα διατάγματα του Μπάιντεν που εξασφάλιζαν την πρόσβαση στο χάπι της άμβλωσης και την προστασία των γυναικών που διέκοπταν εθελουσίως την εγκυμοσύνη τους.

Στενός συνεργάτης του Μασκ, επικεφαλής της SpaceX και της Tesla, ο Τραμπ έχει υπογράψει 10 διατάγματα που αφορούν την τεχνολογία: τρία για την τεχνητή νοημοσύνη και δύο για τα κρυπτονομίσματα.

ΕΜ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.